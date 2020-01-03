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春節催生新職業…春運客服鼓勵師 日薪高達一萬元

2020-01-03 13:08世界日報 香港3日電

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春運將至，一些全新職業因應誕生。香港文匯報報導，類似「客服鼓勵師」、「上門餵貓人」、「花卉保姆」等僅限於春節期間的特色工種招聘近日頻現勞動用工網站，其中，更有開出日薪1萬元（人民幣，下同，約1435美元）的超高報酬。

報導稱，攜程近日發布「春運客服鼓勵師」招聘啟事。薪酬打出日薪1萬元（稅前），「職責需要花樣安慰鼓勵春運客服，要求會按摩、懂心理、能逗樂子。」從用人要求來看，該職位資格要求頗多，包括要有按摩師資格、心理諮詢師資格、會多門方言、接受春節期間加班出差等。

據報導，攜程公共事務部相關負責人表示，春運是攜程客服一年中加班最長、最「艱難」的時段，日均需要投入上百個電話呼入中，不少還被客人罵哭而受氣，為了客服的心理建設，特意面向社會招聘鼓勵師，目的是給予客服紓緩緊張情緒，為客服們打氣。儘管招聘鼓勵師不限年齡，但考慮到客服的平均年齡為23歲，因此希望請到的鼓勵師能和年輕人打成一片，且能聽懂「95後」的語言。

除了「客服鼓勵師」，因春節民眾陸續返鄉，被留在異地空屋中的貓狗，甚至花草，都需臨時請人照顧，不少家政公司也因此招聘「職業餵貓人」、「花卉保姆」等新工種。據悉，此工作上門一次約提供20分鐘的服務，一次收費60元至100元（約8.6至14.3美元）不等。

春運春節香港

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