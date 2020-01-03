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中國淡水魚之王— 長江白鱘 宣告滅絕

2020-01-03 10:01聯合報 記者林則宏／即時報導

2020年伊始，大陸生態保育就傳來噩耗。長江特有物種，被譽為「水中老虎」、「中國淡水魚之王」的長江白鱘被宣告滅絕。

據上海《澎湃新聞》報導，國際學術期刊《整體環境科學》（Science of The Total Environment）日前線上發表的一篇研究論文（pre-proof）宣告此一消息，這篇論文的通訊作者為中國水產科學研究院長江水產研究所首席科學家、研究員危起偉。文章稱，估計2005至2010年時，長江白鱘就已經滅絕。

澎湃新聞指出，事實上，2019年9月17日，國際組織IUCN（世界自然保護聯盟）專家在浙江杭州一場學術會議上就報告，經專家組評估，中國特有物種、國家一級重點保護動物長江白鱘應已滅絕（extinct）。

報導稱，這是繼白鱀豚和長江鰣魚被研究人員宣布功能性滅絕後的又一壞消息。此一結果正上報IUCN辦公室，隨後將在IUCN紅色名錄（《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》）中正式更新和公布。

除長江白鱘滅絕外，中國特有的中華鱘、長江鱘仍被評估為「極危」等級（status）。

澎湃新聞表示，長江白鱘白鱘體型碩大，成魚可達7、8公尺，據稱重量更可達到上萬斤（大陸1斤為500公克）。長江白鱘儘管體型碩大，但遊速迅疾，因此被稱為「水中老虎」、「中國淡水魚之王」，為世界十種最大的淡水魚之一。但2003年後，大陸的科學家和漁民就未再見過長江白鱘的身影。

為保護長江流域的水生生物，大陸農業農村部去年底發布「關於長江流域重點水域禁捕範圍和時間的通告」，今年1月1日起，長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區等332個自然保護區和水產種質資源保護區，全面禁止生產性捕撈。

此外，最遲自2021年1月1日起，長江幹流和重要支流除水生生物保護區外的天然水域，也將常年禁止天然漁業資源的生產性捕撈，禁止期限暫定為十年。

大陸《財新網》指出，長江是中國第一長河，橫跨中國東中西部地區，擁有獨特的生態系統，水生生物達4,300多種，其中魚類424種，177種為長江特有魚類，因此長江也被稱為中國淡水漁業的搖籃。

但由於長期濫捕加上水域汙染，長江流域的魚類資源數量正快速減少。1960年代初，長江上游主要經濟魚類約有50餘種，但到了1990年代已減少到20種左右。

此外，捕撈量也大幅下跌。1954 年，長江流域天然資源捕撈量達45萬噸，但2003年前後年均捕撈量已降至約10萬噸。

大陸近年來雖然在長江大規模增殖放流、每年實施為期四個月的禁漁期，情況依舊沒有改善。財新網稱，在魚類資源日益衰竭的同時，愈來愈多漁民開始採取「電毒炸」、「絕戶網」等非法作業方式竭澤而漁。每年四個月禁漁期所生長的魚，還不夠漁民三天的捕撈量。

長江特有物種—長江白鱘宣告滅絕。（取自《東方網》）
長江特有物種—長江白鱘宣告滅絕。（取自《東方網》）
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長江白鱘成魚可長達7、8公尺，圖為大陸早前發行的白鱘郵票。（取自《澎湃新聞》）
長江白鱘成魚可長達7、8公尺，圖為大陸早前發行的白鱘郵票。（取自《澎湃新聞》）
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淡水保護區

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