湖南株洲-德國杜伊斯堡班列 開通

元旦前夕，一列滿載電子、機械等產品的貨運班列，從位於「中國動力谷」湖南省株洲市的中車物流基地出發。這是株洲發往德國杜伊斯堡的首趟班列，意味著湖南省的中歐班列數量再次擴容。

新華社報導，這趟從湖南發出的班列，運行距離1.1萬餘公里，運行時間約為17天。據湖南湘歐快線物流有限公司副總經理彭莉娜介紹，中國株洲-德國杜伊斯堡班列開通後，運輸時間比海運減少了近1個月。同時，這趟班列的進出口貨物實行一次報關、一次查驗、全程放行，有效節省了時間成本。

新年伊始，離株洲不遠的省會長沙，中歐班列繼續保持「火爆」勢頭。湖南中南國際陸港有限公司表示，長沙運營的2020年首趟中歐班列，於1月1日出發前往白俄羅斯首都明斯克，主要搭載日用百貨、電動車、紡織品、電器等。

2019年，長沙運營的中歐班列數量呈現爆發式增長，發運量在全國城市排名前列，躋身中歐班列「第一方陣」。其中，湖南中南國際陸港有限公司2019年共發運班列377列。

「2019年，我們運營的中歐班列，最多的時候一周達到20列，往返滿載率100%。」湖南中南國際陸港有限公司副總經理葉紅賓說。

作為中國首批開通中歐班列的城市之一，長沙在6年前嘗到了這個開放平台的「甜頭」。目前，長沙已開通10餘條歐亞城市班列線路，途經15個國家，每周去程、回程均穩定開行6至7班，形成了歐洲線路、中亞線路、鐵海聯運線路交織的格局。

湖南省商務廳日前發布的數據顯示，2019年1-11月，湖南省實現進出口總額3923.53億元，增長46.2%。其中，出口2770.2億元，增長60.6%；進口1153.4億元，增長20.3%。