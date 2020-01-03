兩岸天后宮 合製5.68萬斤巨型米龜

由澎湖師傅和福建泉州師傅攜手製作的巨型「米龜」即將完成，將用於庚子鼠年祈福活動，繼續演繹海峽兩岸共同的「乞龜」民俗。

中新社報導，鼠年的「米龜」重達5.68萬斤，重量將創下歷史新高。福建泉州天后宮文物保護管理處副主任黃澤陽表示，「米龜」越來越大，寓意著泉州與澎湖乃至台灣地區的交流越來越頻繁、關係越來越密切。

在泉州天后宮裡，一包包平安米被兩岸師傅堆砌成玳瑁形狀，整個製作過程歷時3天。現場，工作人員還在布置燈光、平安橋、水果龍等。

澎湖先民有75%來自泉州，「乞龜」是澎湖乃至台灣最具特色的元宵民俗活動之一。「乞龜」習俗200多年前從泉州傳到澎湖，發揚光大。2007年起，泉州天后宮與澎湖天后宮攜手合製「米龜」，為兩岸民眾祈福。隨著2019年泉澎兩地天后宮實現第二次直航會香，兩地間的交流互動愈加緊密。 黃澤陽表示，「乞龜」活動已成為泉台兩地攜手舉辦的一項傳統鬧元宵活動，將一直延續下去。為了「乞龜」活動的順利舉行，澎湖天后宮委員黃如德每年都會頻繁往返兩岸。他表示，兩岸師傅共製「米龜」，兩岸民眾共摸「米龜」祈福，已成為聯繫泉澎兩地的重要紐帶之一，也象徵著兩岸血濃於水，同根、同源、同文化的親密關係。 「米龜」製成後將開放給民眾觀賞。鼠年元宵期間，泉州與澎湖兩地還將共同為「米龜」點睛。屆時民眾可以「摸龜」祈福、猜燈謎。