貴州茅台夯 多部門聯手打擊炒酒黃牛

貴州省市場監督管理局表示，為維護春節期間茅台酒的正常市場秩序，貴州省、貴陽市、南明區三級市場監管、警方聯合對貴陽市重點區域炒買炒賣茅台酒的黃牛重點打擊。 中新社報導，隨著中國春節臨近，以貴州茅台酒為代表的中國白酒開始進入銷售旺季。茅台集團黨委書記、董事長李保芳在2019年度全國經銷商聯誼會上表示，2020年1月23日之前，茅台計畫向原有社會渠道，兼顧電商和商超渠道集中重點投放7500噸左右茅台酒。

然而市場上茅台酒仍一瓶難求。在多家貴陽市茅台專賣店裡，市場價1499元（人民幣）一瓶的茅台飛天多數已斷貨，有顧客甚至提議加價預定茅台酒。貴陽新開業的幾家商場也以茅台酒為由頭開展促銷活動，購買者絡繹不絕。

為維護茅台酒正常市場秩序，貴州省市場監管、警方聯合對貴陽龍洞堡國際機場航站樓、VIP售酒網點以及酒店周邊和貴陽市區內新設立的銷售點進行了排查。

排查中，聯合執法人員通過偵查及時鎖定疑似倒酒的黃牛人群，對部分涉嫌人員進行了現場詢問並作筆錄。對雇傭多人購酒，炒酒規模大的黃牛採取了強制措施，目前已立案3起，查扣茅台酒333瓶，案件正在進一步偵辦中。

下一步，貴州省市場監管、警方將強化行政執法與刑事司法的有效銜接，持續加大對黃牛炒酒、哄抬酒價和製售侵權假冒茅台酒等違法違規行為的打擊力度。官方將抽調業務骨幹組成跨部門跨區域的聯合專案組，聯合查辦案件，適時集中公布曝光一批典型案例，警示和震懾違法犯罪分子。

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