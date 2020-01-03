國鐵 今年將投產新線逾4千公里

2020年大陸仍將積極推動鐵路建設，預計將開工建設2千公里長的高鐵路線。圖為2019年12月30日開通的張家口至呼和浩特高鐵，兩位服務員的慶祝紀念合影。 （中新社） 分享 facebook 中國國家鐵路集團有限公司（下稱，國鐵集團）2日在北京召開的工作會議上披露，2020年國鐵集團主要工作目標確定：國家鐵路完成旅客發送量38.5億人次，貨物發送量36.5億噸；確保投產新線4000公里以上，其中高鐵2000公里。

會議強調，新的一年，中國鐵路要深入推進「川藏鐵路重大科技攻關實施方案」，加強國家川藏鐵路技術創新中心建設，編製川藏鐵路專項技術標準、管理標準，推動川藏鐵路重大科技攻關取得新突破。 會議要求，優質高效做好重點項目實施。按照「保開通、保在建、保開工」的順序，堅持盡力而為、量力而行，確保完成年度投資任務和實物工作量，確保一批重點項目依法合規開通運營。統籌在建和新開工規模及項目安排，重點組織實施服務國家戰略的幹線項目，以及既有幹線通道補強、公轉鐵和運輸急需等補短板項目，提升投資效益和路網整體功能。

會議還指出，要提升鐵路建設標準化規範化水平。總結完善高速鐵路建設標準，形成具有世界先進水平的鐵路工程建設標準體系。修訂建設項目安全風險管理和隧道安全管理辦法。推進京雄高鐵、雄安站等重點工程，打造一批具有國際影響力的鐵路精品工程和示範工程。

此外，力爭擴大鐵路建設項目股權投資，有效控制債務風險。深化站城融合投融資改革實踐，吸引社會資本參與鐵路建設。

會議披露，2019年中國鐵路投資任務全面完成。全國鐵路固定資產投資完成8029億元人民幣；投產新線8489公里，其中高鐵5474公里。到2019年底，全國鐵路營業里程達到13.9萬公里以上，其中高鐵3.5萬公里。國家鐵路完成旅客發送量35.7億人次，同比增長7.7%，其中動車組旅客發送量22.9億人次，同比增長14.1%。