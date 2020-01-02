親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

影／黑鷹失事首位求援 軍聞社女記者獲救了！直喊「好痛」

黑鷹失事 總統下令降半旗3日：讓罹難者安心離去

中共傳暫停滬倫通計劃 涉政治因素

2020-01-02 15:37聯合報 記者賴錦宏／即時報導

外電引述多名消息人士報道，中國暫停了上海與倫敦證交所的股市互聯互通計劃。

消息人士稱，暫停的背後是政治因素，包括英國香港抗議活動的立場。

路透社引述消息指出，由於中國與英國政治關係緊張，因此暫停滬倫通計劃。

報導指出，暫停是因應英國對香港示威立場，以及一名英國領事館前職員被扣押事件。

報導還引述五位消息人士，包括在處理滬倫通計劃的潛在交易人員，都提到本次暫停背後涉及政治因素。

滬倫通在去年中正式開通，符合條件的兩地公司，可以發行存托憑證在對方市場交易。

中共傳暫停滬倫通計劃。(路透社資料照片)
中共傳暫停滬倫通計劃。(路透社資料照片)
分享

英國香港上海

延伸閱讀

AI系統判讀X光影像表現佳 可望降低乳癌漏檢...

繼阿里之後 傳港交所有意拉網易、攜程香港二次...

陳菊喊客家大團結 支持蔡英文、徐定禎

香港傳出一名女子疑染肺炎 曾赴武漢

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

他向飛機扔2硬幣 判賠航空公司51萬

2020-01-02 15:24

「嫁出去就不是一家人」家裡獲2拆遷房 房產證寫弟名字

2020-01-02 15:35

網傳台防疫人員穿防護衣登機檢疫？ 疾管署說是假訊息

2020-01-02 12:08

長江護魚 28萬漁民告別「水上漂」

2020-01-02 04:54

中歐班列客製化 安徽2020首發

2020-01-02 04:54

人民幣642.66億！ 2019大陸電影總票房新高

2020-01-02 04:53

廣東添3高速公路 輻射大灣區

2020-01-02 04:51

雲南瑞麗去年出入境 突破2063萬

2020-01-02 04:51

上海垃圾分類半年 餐飲、賓館做最差

2020-01-02 04:50

老撾 歲末迎第100萬名中國遊客

2020-01-02 04:50

金門泉州海運 去年旅客14萬

2020-01-02 04:50

廣角鏡／燕京八絕…景泰藍

2020-01-02 04:49

元旦潑水成冰

2020-01-02 04:49

大陸高速公路487省界收費站 全取消

2020-01-02 04:47

浦東機場全年出入境人次 連17年居首

2020-01-02 04:47

罕見漁鷗 現身「觀鳥之城」德陽

2020-01-02 04:46

隧道施工坍塌 山西晉城6死

2020-01-01 15:58

香港基督徒聲援王怡 指中國宗教自由嚴重倒退

2020-01-01 15:45

吉林扶餘市驚現3個太陽 網友呼叫后羿出來射日

2020-01-01 15:41

諾貝爾獎得主身分加持 莫言打贏官司獲賠近千萬

2020-01-01 14:29

重慶沙坪壩醫師控X光機輻射超標8000倍 多人罹癌

2020-01-01 13:53

放10箱鞭炮賀50歲大壽 竟嚇死鄰居246隻雞

2020-01-01 10:45

中老鐵路最長隧道 提前7月貫通

2020-01-01 04:24

廣角鏡／來福建 品茶品兩岸

2020-01-01 04:24

貴州高速公路網 里程破7千公里

2020-01-01 04:23

寧夏 結束沒有高鐵的歷史

2020-01-01 04:22

冰雪嘉年華 松花江上狂歡

2020-01-01 04:18

西安機場 新增3國際直飛航線

2020-01-01 04:15

大連機場 迎第2000萬名旅客

2020-01-01 04:14

廣角鏡／幼兒園師生 認識臘八粥

2020-01-01 04:14

跨年夜上海外灘美不勝收 警方防踩踏如臨大敵

2019-12-31 22:57

有這麼恨？兄妹大鬧靈堂 從棺材拖出父親遺體鞭屍

2019-12-31 16:50

秦皇陵發現大型陪葬墓群 首見金駱駝

2019-12-31 16:47

大象發情失控踩死馴養員 圍觀遊客全嚇傻

2019-12-31 15:34

影／被排水口吸住！員工硬拉搶救 海豹大量出血死亡

2019-12-31 15:18

秦陵出土金駱駝 絲綢之路恐在漢代更早前

2019-12-31 13:06

山西晉城施工中隧道坍塌 已致5死

2019-12-31 11:51

央視批紐約時報製造假新聞

2019-12-31 10:19

比中華民國還大2歲 京張鐵路與京張高鐵的前世今生

2019-12-31 10:00
看更多

熱門文章

武漢神秘肺病 入境登機檢疫首班直航機就現發燒幼童

2020-01-01 17:47

台灣十大槍擊要犯逃陸 發展黑社會、擄人勒索被判死緩

2020-01-01 20:57

習近平公開心底話！首度曝光私人照 用意很深

2020-01-02 11:00

【重磅快評】萬一武漢非典疫情是真的？

2020-01-02 10:36

香港示威者四處縱火 警方水炮車驅散人群

2020-01-01 20:03

香港多起中資機構遭破壞 港警宣布解散民陣遊行

2020-01-01 17:48

香港遊行遭腰斬！港警辱罵驅離記者 扣查近百人

2020-01-01 21:45

元旦爆衝突！反送中示威者擲雜物 港警射催淚彈回擊

2020-01-01 17:39

2020第一天香港百萬人遊行被迫腰斬 傳400人被捕

2020-01-02 00:01

民陣元旦遊行103萬人 港警入夜續無差別濫捕

2020-01-01 22:35

被詐騙6萬元 男傳一張「自拍照」讓對方嚇壞秒還

2020-01-02 15:27

港媒：警方在銅鑼灣拘捕約400名示威者

2020-01-01 23:09

一年有365天 但庚子鼠年為什麼會有384天？

2020-01-02 11:28

港民陣舉行元旦遊行 有人高舉獨立旗幟

2020-01-01 17:19

解放軍將領稱 美國會榨乾台灣 最後把台灣賣掉

2020-01-02 13:06

武漢疫情勾起護理傷痛 機構憂年節訪客帶來病毒

2020-01-01 17:44

人行降準 放錢3.4兆元

2020-01-02 00:48

劉結一稱 將推動兩岸就和平發展達成制度性安排

2020-01-02 09:56

SARS疑雲 武漢海鮮市場暗售野味

2020-01-01 23:43

蔡英文再拒「一國兩制」 習近平重提「九二共識」

2020-01-01 18:40

香港傳出一名女子疑染肺炎 曾赴武漢

2020-01-02 13:39

港警當場逮捕5名破壞商鋪、銀行嫌犯

2020-01-01 17:53

武漢不明肺炎 疾管署：若有疑慮不排除派團訪查

2020-01-01 17:04

18國政要連署 籲林鄭「克制港警」

2020-01-02 00:15

抓不明肺炎病源 武漢華南海鮮市場被勒令休市整治

2020-01-01 23:56

長江護魚 28萬漁民告別「水上漂」

2020-01-02 04:54

港警稱破獲地下電台 專為抗爭者傳遞警方動向

2020-01-02 08:49

暴徒擲汽油彈攻擊 港警以催淚彈驅散示威者

2020-01-01 18:04

老闆趕快看！這家公司年終獎送875萬湖景房

2020-01-02 12:06

人行元旦宣布降準 降息箭在弦上？

2020-01-01 17:42

網傳台防疫人員穿防護衣登機檢疫？ 疾管署說是假訊息

2020-01-02 12:08

他向飛機扔2硬幣 判賠航空公司51萬

2020-01-02 15:24

百萬人遊行腰斬 民陣批港警「旨暴製亂」

2020-01-02 00:10

大陸男星不雅視頻案勝訴：感謝法律正義

2020-01-02 12:29

中共傳暫停滬倫通計劃 涉政治因素

2020-01-02 15:37

陸經濟拚保六 人行降準0.5個百分點

2020-01-01 23:55

雷軍：未來5年在「5G+AIoT」戰場 至少投入2,188億元

2020-01-02 14:18

武漢現不明肺炎 蘇貞昌要求部會：資訊透明避免恐慌

2020-01-02 11:24

爆發不明原因肺炎 武漢華南海鮮市場休市

2020-01-02 14:18

人行降息周期 啟動

2020-01-01 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top