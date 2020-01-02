中共傳暫停滬倫通計劃 涉政治因素

外電引述多名消息人士報道，中國暫停了上海與倫敦證交所的股市互聯互通計劃。

消息人士稱，暫停的背後是政治因素，包括英國對香港抗議活動的立場。

路透社引述消息指出，由於中國與英國政治關係緊張，因此暫停滬倫通計劃。

報導指出，暫停是因應英國對香港示威立場，以及一名英國領事館前職員被扣押事件。

報導還引述五位消息人士，包括在處理滬倫通計劃的潛在交易人員，都提到本次暫停背後涉及政治因素。