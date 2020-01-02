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不滿母重男輕女 17歲少女帶妹輕生：以後指望妳兒子吧

2020-01-02 16:29世界日報 中國新聞組／北京2日電

因為和12歲的弟弟爭吃食物，結果遭母親責罵。少女因為不滿全家都偏袒弟弟，長期下來終於受不了，最後姊姊帶著10歲的妹妹一起前往位於附近的水庫輕生；還留下遺書對媽媽說：「妳以後就指望妳兒子吧」，而媽媽聽聞噩耗悲痛欲絕，難過到全身癱軟。

綜合媒體報導，據了解，姊姊前一晚因為偷吃了一口弟弟的「涼皮」，結果和弟弟發生爭執，弟弟氣得向媽媽告狀。由於少女一家，從媽媽到爺爺奶奶，都相當偏袒弟弟。平常都會忍耐的少女，這次終於忍無可忍爆發，憤怒回：「什麼都以弟弟為主，妳也不在意我和妹妹的感受，只想著妳兒子！」

沒想到媽媽聽完竟也氣得說：「妳們是怎麼長這麼大的？還跟弟弟爭東西，沒有一點當姊姊的樣子，就妳這樣只會惹我生氣，老了我還能指望妳什麼，要妳有什麼用？」後來媽媽更氣得帶兒子出去吃飯，留少女和妹妹在家，而少女這時萌生輕生念頭，寫下遺書後就帶著妹妹出門，就此一去不回。

少女在遺書中坦言，自己患有抑鬱症，相當痛苦，也表示：「我帶走了妹妹，我深知自己做法超級不對，可是，我也算是幫她解脫了」。少女強調，這個決定不是弟弟的錯，這件事只是壓垮她的最後稻草，希望大家不要怪弟弟。

遺書中少女也寫道：「媽媽，我和妹妹永遠離開，不再惹妳生氣了，妳以後就指望妳兒子吧！」

而媽媽聽聞姊妹死訊，哭到崩潰癱軟，大喊：「你姊就吃你一口涼皮，你都給她逼成那樣！」一旁的人則無奈安慰：「不要再埋怨你的孩子了」。

搜救隊員將死去的姊妹撈上岸，集體默哀3分鐘。搜救隊隊長也提醒，家長應該隨時注意孩子的心理變化，以防這種不幸事件再次發生。

網友認為，這是父母的偏心與重男輕女導致的悲劇，「你還敢重男輕女嗎？那你應該坐時光機回古代了」。

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北京

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