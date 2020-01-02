他向飛機扔2硬幣 判賠航空公司51萬

大陸曾發生多起乘客向飛機扔硬幣的事件。圖擷自 微博 分享 facebook

在登機過程中，千萬不要在機場扔下任何東西，以免飛機將物品吸進機體中，導致飛安意外。一位中國大陸男子在登機過程中，向飛機機身扔了2枚硬幣，導致航班取消，近期判決結果出爐，該名男子須賠償航空公司12多萬人民幣（新台幣約51萬多元），而事實上大陸去年曾發生多起乘客「為求祈福」向飛機扔硬幣的事件。

根據「澎湃新聞」報導，這位男子名叫劉強（化名），他在航班登機過程中，將2枚硬幣往飛機機身方向扔，導致該次航班遭取消，男子當場被警方逮捕，行政拘留10天，而近期審判判決書也出爐，法院裁判劉強須賠償航空公司51萬多元，而該報導指出，乘客向飛機扔硬幣的情形並不少見，許多人扔硬幣的動機只是為了祈福。

航空工程師解釋，飛機發動機無法承受堅硬物品的襲擊，如果飛機吸入像硬幣等物品，會導致外部葉片受損，進而毀損飛機內部葉片，最後導致發動機損傷或是起火，而飛機也會因此失去動力，造成飛安危機。

中國航空法律服務中心首席專家張起淮也表示向飛機扔硬幣本就是違法行為，依據中國《治安管理處罰法》第23條的規定，可求處警告或200元人民幣（新台幣約858元）以下罰款，嚴重的話可處5日以上10日以下拘留，500元人民幣（新台幣約2140元）以下罰款。而扔硬幣造成的經濟損害也需要行為人自行賠償。