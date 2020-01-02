爆發不明原因肺炎 武漢華南海鮮市場休市

武漢市江漢區政府辦公室官方微博2日宣布，因陸續出現不明原因肺炎病人，武漢市華南海鮮批發市場已於1月1日實行休市，進行環境衛生整治，開市時間將另行通知。但大陸官方迄今仍未對外說明，這次爆發多起肺炎病例的病毒類型、感染管道、病源等外界高度關切的問題。

香港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇日前在一場記者會上表示，武漢27起肺炎案例就有七起病情嚴重，嚴重程度達25%。香港1997年爆發禽流感及2003年的SARS，傳染病死亡率平均逾20%。

袁國勇稱，此次武漢病例個案嚴重程度達25%，又與市場有關，且發生在12月，有理由相信可能是類似禽流感或SARS的新發性傳染病。

大陸《財新網》指出，此次感染不明原因肺炎的患者主要分布在華南海鮮批發市場西區攤位，但東區也受到影響。目前發病患者主要為市場攤商及其家屬。武漢1月1日已安排身著防護衣的人員在批發市場進行消毒和採樣。

報導稱，1日上午7時後，原本仍正常營業的商家突然接到一紙休市整治通知，要求儘快關停撤離市場。

《新京報》指出，華南海鮮批發市場附近社區也有民眾傳出感染不明原因肺炎，目前已進入醫院接受隔離治療。