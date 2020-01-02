親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

德國「天燈」釀禍？跨年火燒動物園的空降危機空降危機

黑鷹墜機！機上13人8死5生還 參謀總長沈一鳴罹難

爆發不明原因肺炎 武漢華南海鮮市場休市

2020-01-02 14:18聯合報 記者林則宏／即時報導

武漢市江漢區政府辦公室官方微博2日宣布，因陸續出現不明原因肺炎病人，武漢市華南海鮮批發市場已於1月1日實行休市，進行環境衛生整治，開市時間將另行通知。但大陸官方迄今仍未對外說明，這次爆發多起肺炎病例的病毒類型、感染管道、病源等外界高度關切的問題。

香港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇日前在一場記者會上表示，武漢27起肺炎案例就有七起病情嚴重，嚴重程度達25%。香港1997年爆發禽流感及2003年的SARS，傳染病死亡率平均逾20%。

袁國勇稱，此次武漢病例個案嚴重程度達25%，又與市場有關，且發生在12月，有理由相信可能是類似禽流感或SARS的新發性傳染病。

大陸《財新網》指出，此次感染不明原因肺炎的患者主要分布在華南海鮮批發市場西區攤位，但東區也受到影響。目前發病患者主要為市場攤商及其家屬。武漢1月1日已安排身著防護衣的人員在批發市場進行消毒和採樣。

報導稱，1日上午7時後，原本仍正常營業的商家突然接到一紙休市整治通知，要求儘快關停撤離市場。

《新京報》指出，華南海鮮批發市場附近社區也有民眾傳出感染不明原因肺炎，目前已進入醫院接受隔離治療。

新華社報導，據武漢市公安局通報，日前一些關於「武漢病毒性肺炎」的不實訊息在網路流傳，公安部門對此進行了調查。報導稱，有部分民眾在不經核實的情況下，在網路發布、轉發不實信息，造成不良社會影響。公安機關經調查核實，已傳喚八名違法人員，並依法進行處理。

武漢華南海鮮批發市場因傳出多人感染不明原因肺炎，1月1日已經休市。這張相片拍攝於...
武漢華南海鮮批發市場因傳出多人感染不明原因肺炎，1月1日已經休市。這張相片拍攝於2019年12月31日。（中新社）
分享

肺炎禽流感公安

延伸閱讀

武漢不明肺炎 防疫概念股強漲

香港傳出一名女子疑染肺炎 曾赴武漢

曾赴武漢 港女患肺炎入院隔離治療

防肺炎疫情 疾管署：登機檢驗一人輕微發燒

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

網傳台防疫人員穿防護衣登機檢疫？ 疾管署說是假訊息

2020-01-02 12:08

長江護魚 28萬漁民告別「水上漂」

2020-01-02 04:54

中歐班列客製化 安徽2020首發

2020-01-02 04:54

人民幣642.66億！ 2019大陸電影總票房新高

2020-01-02 04:53

廣東添3高速公路 輻射大灣區

2020-01-02 04:51

雲南瑞麗去年出入境 突破2063萬

2020-01-02 04:51

上海垃圾分類半年 餐飲、賓館做最差

2020-01-02 04:50

老撾 歲末迎第100萬名中國遊客

2020-01-02 04:50

金門泉州海運 去年旅客14萬

2020-01-02 04:50

廣角鏡／燕京八絕…景泰藍

2020-01-02 04:49

元旦潑水成冰

2020-01-02 04:49

大陸高速公路487省界收費站 全取消

2020-01-02 04:47

浦東機場全年出入境人次 連17年居首

2020-01-02 04:47

罕見漁鷗 現身「觀鳥之城」德陽

2020-01-02 04:46

隧道施工坍塌 山西晉城6死

2020-01-01 15:58

香港基督徒聲援王怡 指中國宗教自由嚴重倒退

2020-01-01 15:45

吉林扶餘市驚現3個太陽 網友呼叫后羿出來射日

2020-01-01 15:41

諾貝爾獎得主身分加持 莫言打贏官司獲賠近千萬

2020-01-01 14:29

重慶沙坪壩醫師控X光機輻射超標8000倍 多人罹癌

2020-01-01 13:53

放10箱鞭炮賀50歲大壽 竟嚇死鄰居246隻雞

2020-01-01 10:45

中老鐵路最長隧道 提前7月貫通

2020-01-01 04:24

廣角鏡／來福建 品茶品兩岸

2020-01-01 04:24

貴州高速公路網 里程破7千公里

2020-01-01 04:23

寧夏 結束沒有高鐵的歷史

2020-01-01 04:22

冰雪嘉年華 松花江上狂歡

2020-01-01 04:18

西安機場 新增3國際直飛航線

2020-01-01 04:15

大連機場 迎第2000萬名旅客

2020-01-01 04:14

廣角鏡／幼兒園師生 認識臘八粥

2020-01-01 04:14

跨年夜上海外灘美不勝收 警方防踩踏如臨大敵

2019-12-31 22:57

有這麼恨？兄妹大鬧靈堂 從棺材拖出父親遺體鞭屍

2019-12-31 16:50

秦皇陵發現大型陪葬墓群 首見金駱駝

2019-12-31 16:47

大象發情失控踩死馴養員 圍觀遊客全嚇傻

2019-12-31 15:34

影／被排水口吸住！員工硬拉搶救 海豹大量出血死亡

2019-12-31 15:18

秦陵出土金駱駝 絲綢之路恐在漢代更早前

2019-12-31 13:06

山西晉城施工中隧道坍塌 已致5死

2019-12-31 11:51

央視批紐約時報製造假新聞

2019-12-31 10:19

比中華民國還大2歲 京張鐵路與京張高鐵的前世今生

2019-12-31 10:00

大陸元旦出入境 估174萬人次

2019-12-31 02:04

大陸荒漠化、沙化面積 雙縮減

2019-12-31 02:04
看更多

熱門文章

正妹相親出車禍截肢 酒駕男：嫁我就付醫藥費

2020-01-01 16:08

武漢神秘肺病 入境登機檢疫首班直航機就現發燒幼童

2020-01-01 17:47

台灣十大槍擊要犯逃陸 發展黑社會、擄人勒索被判死緩

2020-01-01 20:57

習近平公開心底話！首度曝光私人照 用意很深

2020-01-02 11:00

【重磅快評】萬一武漢非典疫情是真的？

2020-01-02 10:36

人行宣布6日全面降準0.5個百分點 釋放3.4兆資金

2020-01-01 15:55

香港示威者四處縱火 警方水炮車驅散人群

2020-01-01 20:03

香港多起中資機構遭破壞 港警宣布解散民陣遊行

2020-01-01 17:48

香港遊行遭腰斬！港警辱罵驅離記者 扣查近百人

2020-01-01 21:45

元旦爆衝突！反送中示威者擲雜物 港警射催淚彈回擊

2020-01-01 17:39

2020第一天香港百萬人遊行被迫腰斬 傳400人被捕

2020-01-02 00:01

黑壓壓都是人 民陣元旦遊行提早出發

2020-01-01 15:23

民陣元旦遊行103萬人 港警入夜續無差別濫捕

2020-01-01 22:35

吉林扶餘市驚現3個太陽 網友呼叫后羿出來射日

2020-01-01 15:41

港媒：警方在銅鑼灣拘捕約400名示威者

2020-01-01 23:09

驚見對面陽台貼出SOS求救 鄰居報警才知誤會大了

2020-01-01 15:53

港民陣舉行元旦遊行 有人高舉獨立旗幟

2020-01-01 17:19

一年有365天 但庚子鼠年為什麼會有384天？

2020-01-02 11:28

武漢疫情勾起護理傷痛 機構憂年節訪客帶來病毒

2020-01-01 17:44

人行降準 放錢3.4兆元

2020-01-02 00:48

解放軍將領稱 美國會榨乾台灣 最後把台灣賣掉

2020-01-02 13:06

SARS疑雲 武漢海鮮市場暗售野味

2020-01-01 23:43

劉結一稱 將推動兩岸就和平發展達成制度性安排

2020-01-02 09:56

蔡英文再拒「一國兩制」 習近平重提「九二共識」

2020-01-01 18:40

港警當場逮捕5名破壞商鋪、銀行嫌犯

2020-01-01 17:53

武漢不明肺炎 疾管署：若有疑慮不排除派團訪查

2020-01-01 17:04

抓不明肺炎病源 武漢華南海鮮市場被勒令休市整治

2020-01-01 23:56

18國政要連署 籲林鄭「克制港警」

2020-01-02 00:15

港警稱破獲地下電台 專為抗爭者傳遞警方動向

2020-01-02 08:49

長江護魚 28萬漁民告別「水上漂」

2020-01-02 04:54

暴徒擲汽油彈攻擊 港警以催淚彈驅散示威者

2020-01-01 18:04

習近平發表新年賀詞細數中國夢 未提台灣

2020-01-01 15:51

香港傳出一名女子疑染肺炎 曾赴武漢

2020-01-02 13:39

人行元旦宣布降準 降息箭在弦上？

2020-01-01 17:42

老闆趕快看！這家公司年終獎送875萬湖景房

2020-01-02 12:06

網傳台防疫人員穿防護衣登機檢疫？ 疾管署說是假訊息

2020-01-02 12:08

習近平最新文章 強調堅定中國特色社會主義制度自信

2020-01-01 16:19

百萬人遊行腰斬 民陣批港警「旨暴製亂」

2020-01-02 00:10

大陸男星不雅視頻案勝訴：感謝法律正義

2020-01-02 12:29

陸經濟拚保六 人行降準0.5個百分點

2020-01-01 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top