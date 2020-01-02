雲南瑞麗去年出入境 突破2063萬

雲南省瑞麗出入境邊防檢查站12月31日發佈消息，2019年該檢查站共驗放出入境人員突破2063萬人次，幾乎占雲南省邊檢一半的出入境流量。

瑞麗位於中國西南邊陲，與緬甸接壤。改革開放後，瑞麗成為最早一批中國沿邊開放城市，成立姐告邊境貿易經濟區，開發邊境旅遊，探索境內關外模式。如今，瑞麗已成為中國著名邊境貿易、邊境旅遊城市，瑞麗口岸目前也是中緬邊境口岸中人員、車輛、貨物流量最大的口岸。

隨著一帶一路倡議推動中緬經貿交流快速發展，以及中緬兩國邊境遊的日益火爆，瑞麗出入境流量突破2063萬人次，繼續發揮著中緬經貿重要的橋樑和紐帶作用。