廣東添3高速公路 輻射大灣區

1月1日，廣東再添3條高速公路，輻射粵港澳大灣區。截至2020年1月1日，廣東省高速公路總里程達9495公里，連續6年居中國第一。

中新社報導，當天9時，廣東省河（源）惠（州）（東）莞高速公路龍川至紫金段等3條高速公路通車，分別通向廣東東部、西部和珠三角地區。 河惠莞高速公路龍紫段全長約152公里，沿線串聯龍川、東源、紫金3個貧困縣。建成通車後，廣東河源紫金周邊通過河惠莞高速公路前往江西定南地區，車程將縮短至1.5小時內。

汕（頭）湛（江）高速公路清遠清新至雲浮新興段項目全長約157公里，途經清遠、肇慶、雲浮3市，建成通車後從清遠至雲浮僅需1.5個小時，可緩解春運及節假日期間往返廣州與湛江及沿線地區的通行壓力，也是粵西地區連通粵港澳大灣區的重要通道。

花（都）（東）莞高速公路太成至金盆立交段的開通，開闢了第二條進出廣州白雲國際機場的便捷通道，可緩解機場高速公路等交通流量趨於飽和的壓力。此外，還貫通廣州空港經濟區、中新知識城等新興經濟及科技園區，推動粵港澳大灣區互聯互通。

近年來，廣東不斷加快推進粵港澳大灣區交通基礎設施互聯互通建設，相繼建成多條跨越珠江兩岸的通道和通向粵東西北的線路。目前，南沙大橋等跨珠江口通道已建成通車，以廣州為中心2小時通達珠三角各市和港澳的高速公路網絡基本形成。

另外，深（圳）中（山）通道已全面開建，黃茅海跨海通道通過評審，寧波至東莞高速公路潮州東聯絡線和機場第二高速機場北段正式動工，深（圳）汕（頭）西等改擴建工程建設正在推進，預計到2020年底，廣東省高速公路通車里程將超過10600公里。