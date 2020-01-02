大陸高速公路487省界收費站 全取消

大陸ETC車道已全面普及，取消大陸全國487個高速公路省界收費站。 圖/ 取自網路 分享 facebook 大陸取消高速公路省界收費站工程併網切換1日零時圓滿完成，大陸全國29個聯網省份的487個省界收費站全部取消，意味著取消高速公路省界收費站任務基本完成。

新華社報導，交通運輸部公路局局長吳德金表示，取消高速公路省界收費站以後，全國高速公路實現「一張網」運行，將有效提高綜合交通運輸體系運轉效率，緩解擁堵、改善人民群眾出行體驗，助力節能減排，降本增效。

吳德金說，取消高速公路省界收費站不是取消收費，而是在拆除省界實體收費站的同時，通過技術手段實現車輛跨省行駛時不停車快捷交費，涉及方案制定、工程建設、收費政策優化調整、ETC推廣應用等相關方面的工作。

自國務院辦公廳印發《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》，全國建設完成了24588套ETC門架系統，改造完成了48211條ETC車道、11401套高速公路不停車稱重檢測系統；ETC推廣發行了1.23億戶，累計用戶達到2.04億；1.2萬名高速公路收費員得到了妥善安置，轉崗到ETC推廣發行客服、清分結算後台服務等崗位，實現一體化運營的高速公路網。

吳德金說，2020年將繼續推進深化收費公路制度改革，牢守安全底線，完善制度體系，推動公路法、收費公路管理條例修訂工作，進一步完善貨車不停車快捷通行、ETC推廣服務、鮮活農產品運輸「綠色通道」等政策舉措。同時，深化降本增效，強化創新驅動，利用北斗、5G、區塊鏈等現代信息技術，加快車路協同、自動駕駛等研究應用，完善服務體系，提高服務質量。