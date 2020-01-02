浦東機場全年出入境人次 連17年居首

上海浦東國際機場全年出入境人員數量連續17年位居大陸全國空港口岸首位。 新華社資料照 分享 facebook 上海邊檢總站2020年1月1日披露，剛剛過去的一年裡，上海口岸出入境人員達4570萬人次。其中，浦東國際機場口岸全年出入境人員數量超3900萬人次，連續17年位居全國空港口岸首位。

隨著上海口岸對外開放水平不斷擴大，江浙滬144小時過境免簽政策紅利愈加顯著。上海邊檢總站1日披露，從上海口岸入境申請辦理144小時過境免簽旅客的數量持續增長。

2019年以來，邊檢總站共為6.5萬人次申請辦理了144小時過境免簽手續，同比增長逾兩成。據了解，目前上海口岸自助通關通道已達199條。

2019年以來，上海邊檢總站不斷簡化出入境查驗手續和行政許可辦理手續，實現了登輪搭靠業務手機辦理和證件的電子化，空港公務機、貨機出入境人員信息的網上申報，切實提升了便利化水平。

據統計，迄今，已有1000餘家船舶代理公司、港航企業等單位在「上海單一窗口邊檢許可服務平台」註册。2019年以來，該平台共為近9000名登輪人員和110餘艘搭靠船舶完成信息核驗，共計簽發電子登輪許可6.7萬張，電子搭靠外輪許可1100餘張，受理出入境航空器申報2.4萬架次。

在口岸通關方面，2019年，上海口岸通過設置中國公民專用通道、偕行兒童暖心通道，以及為需緊急救助等需扶助人員開啟綠色通道等舉措，不斷提升出入境旅客通關舒適感和滿意度。

另據統計，第二屆進博會期間，上海邊檢總站在浦東、虹橋兩大機場以及上海火車站等口岸邊檢執勤現場，設立進博會邊檢專用通道，共為近300批次重要禮遇代表團1300餘人次提供通關禮遇服務。

上海邊檢總站方面透露，在打擊非法出入境活動方面，上海邊檢部門全年共查獲、審理非法出入境人員約200人次。其中包括查獲9名非洲裔男子集裝箱偷渡案、多起多人次持偽假護照偷渡案等典型案件。