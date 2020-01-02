中歐班列客製化 安徽2020首發

滿載100TEU火車輪轂的中歐班列（合肥—葉基巴斯圖茲）馬鋼專列1日駛出中國鐵路上海局集團有限公司合肥貨運中心合肥北站物流基地，這是安徽省2020年發出的首趟定製化中歐班列，此趟班列將駛往4152公里之外的哈薩克多斯特克並最終抵達哈薩克葉基巴斯圖茲。

中新社報導，隨著中國與一帶一路沿線國家經貿往來的深化，中外各行業企業的貨運需求持續增長，中歐班列、中亞班列也隨之走向「客製化」，更多貨品從拼車轉為專車。合肥貨運中心對定製班列採取全程跟蹤服務，成立專門小組，從裝車方案制定到裝載加固狀態，沿途層層跟蹤把關，確保班列高質量開行。

2019年，安徽省中歐班列共開行368列，超過自2014年至2018年發運5年來的列數總和，同比發運列數增長102.2%，同比箱量增長102.64%，實現貿易額115.92億美元（其中鐵海聯運實現貿易額16.32億美元，安徽貨物貿易額占鐵海聯運的95%），共開行17條線路，直達歐亞7個國家、20個節點城市。

客製化的國際貨運專列已經惠及江淮汽車、安凱汽車、奇瑞汽車、美的家電、志邦橱櫃等多個企業。

中國鐵路上海局集團有限公司合肥貨運中心相關負責人說，2020年安徽省中歐班列貨運半徑將繼續擴大，服務標準也將持續升級，定製化服務將惠及更多企業，推動安徽省更好融入長三角一體化進程。