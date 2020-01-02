上海垃圾分類半年 餐飲、賓館做最差

截至2020年1月1日，《上海市生活垃圾管理條例》正式實施半年，此間城管執法系統依法查處5546起生活垃圾分類案件，其中近六成為未分類投放案件；餐飲企業問題發生率最高，其次為賓館旅館。

2019年7月1日，《上海市生活垃圾管理條例》正式實施。半年來，19.4萬人次城管執法人員開展了8.1萬次執法檢查，對1.2萬餘個居住小區、230家生活垃圾收運企業、10家生活垃圾大型中轉場所、9家生活垃圾末端處置企業等實施了全覆蓋檢查。

共向徵信平台推送生活垃圾分類違法信用信息232條，包括173條法人信用信息，59條自然人信用信息；責令單位整改19674起，責令個人整改4955起。

在各行業中，單位容器未設置、標識不規範、混合投放、混合駁運、隨意亂扔生活垃圾等問題最多的是餐飲企業，其次為賓館旅館、企事業單位、大型商場和商務樓宇等。在垃圾混投方面，旅遊景點、賓館旅館和醫院問題較為集中。隨意傾倒堆放垃圾方面，小區和菜場問題較為集中。

上海市城市管理行政執法局表示，未來將重點加強餐飲企業、賓館旅館、部分高校、醫院場所以及收運企業等執法檢查力度。該部門還將重點加大混裝混運、遺撒滴漏等現象的整治力度，指導監督收運企業規範作業。

此外，對拒不整改的違法當事人，城管執法部門會將其信息納入公共信用平台，實施信用懲戒；對違法情節嚴重、拒不整改的收運及處置企業，依法吊銷生活垃圾經營服務許可證。