人民幣642.66億！ 2019大陸電影總票房新高

大陸國家電影局日前發布數據，2019年中國電影總票房642.66億元，同比增長5.4%；國產電影總票房411.75億元，同比增長8.65%，市場占比64.07%；城市院線觀影人次17.27億。2019年新增銀幕9708塊，全國銀幕總數達到69787塊。

新華社報導，大陸全年共生產電影故事片850部，動畫電影51部，科教電影74部，紀錄電影47部，特種電影15部，總計1037部。

報導指出，全年票房前10名影片中，國產影片占8部。全年票房過億元影片88部，其中國產電影47部。

2019年國產影片精品迭出，類型豐富，引領各重點檔期，創造了顯著的社會效益和經濟效益。

春節檔《流浪地球》開啟了中國科幻電影元年；暑期檔《哪吒之魔童降世》實現了中華優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展；國慶檔《我和我的祖國》《中國機長》《攀登者》激發和呼應了廣大觀眾歡慶新中國成立70周年的強烈愛國熱情。

中國電影藝術研究中心聯合藝恩諮詢實施的「中國電影觀眾滿意度調查」結果顯示，2019年重點檔期觀眾滿意度得分保持高位，特別是國慶檔滿意度達88.6分，創下此項調查開始以來的所有檔期滿意度最高分。