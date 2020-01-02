長江護魚 28萬漁民告別「水上漂」

大陸為保護長江內的魚群，農業農村部近日發布「關於長江流域重點水域禁捕範圍和時間的通告」，大約11萬條漁船、28萬漁民將逐步告別「水上漂」的生活，退捕上岸謀求新生。

新華社報導，最早提出「十年禁漁」的魚類學家曹文宣說，長江常年禁漁，漁民轉產上岸，魚類資源量將倍增，而且個體增大；經濟魚類豐富起來，一些珍稀魚類將有充足食物，長江生態系統就會逐漸恢復。而且長江捕撈量不到水產總量的1%，捕撈漁業退出長江，不會影響中國漁業的持續發展。

長江曾是世界上水生生物最為豐富的河流之一，但水生生物資源衰退嚴重，長江特有水生物種白鱀豚已功能性滅絕；為淡水養殖提供優質親魚的長江「四大家魚」（青魚、草魚、鰱魚、鳙魚）萎縮。

漁民漁網的網眼隨之越來越小、越來越密，陷入「資源越捕越少，生態越捕越糟，漁民越捕越窮」的惡性循環。

面對嚴峻形勢，大陸在18年前就開始在長江開展季節性禁漁，尋求人與魚和諧共處之道。2002年起，長江葛洲壩以上水域每年2月1日至4月30日、葛洲壩以下水域每年4月1日至6月30日，禁止所有捕撈作業；2016年，原農業部擴大禁漁範圍，統一併延長禁漁時間，禁漁期為每年3月1日至6月30日。

在春季魚類產卵的季節實行禁漁，直接養護了魚類資源，一定程度上保護了魚類的繁殖。但短暫的休養生息之後，長江漁業資源萎縮的趨勢沒有逆轉。曹文宣指出：「長江主要經濟魚類性成熟的時間是3年至4年，10年禁漁有望恢復魚類的種群數量。」

「退捕還魚」的關鍵在漁民，難度也在漁民。告別早已習慣的生活，退回岸上重新出發，這是一次生產方式和生活方式的巨變，不可避免地會給漁民帶來陣痛，但未來的日子不用漂在水上，還能保護長江生態，很多漁民表達了理解和支持。

螺山鎮黨委書記樂觀暉說，自2016年漁民開始上岸以來，螺山鎮每年開展社會調查了解漁民的就業意願、薪資需求與技能學習需求，並依據調查結果組織專場招聘會與技能培訓班幫助漁民再就業。已經組織過焊工、駕駛員、計算機操作、水產養殖等培訓班。每年還組織4場至5場專場招聘會，企業招工需求也在全年不間斷地向漁民發布。

此外，考慮到漁民熟悉水性、對長江有感情，螺山鎮還準備了一批公益性崗位，招聘漁民成為護鳥人、護林人、護湖人，未來還將為他們提供更多類似的工作機會。