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重慶沙坪壩醫師控X光機輻射超標8000倍 多人罹癌

2020-01-01 13:53世界日報 中國新聞組／北京1日電

四川重慶沙坪壩區中醫院超聲科退休醫師王霞（化名）爆料指出，重慶沙坪壩區中醫院自2008年搬到臨時處所後，包括她在內有十多名同事患癌，且移動X射線機檢測輻射劑量超過標準值8000倍，她質疑是院方沒做好防輻射安全工作造成她和同事罹癌。院方表示，沒有多位員工罹癌，也沒有輻射超標，這位醫師的說法錯誤。

新京報報導，重慶沙坪壩區中醫院因城區改造，於2008年7月搬到一個居民小區。2013年，王霞被診斷出腎癌。王霞上月28日指控，醫院搬到小區後，陸續有13名同事得癌症，「他們是在這個環境中工作過的，這個環境不安全就是（因為）三台X射線機（兩台固定機、一台移動機）防輻射安全工作沒做好。」

王霞表示，放射科機房的是一個木頭門，不是規定應裝設的鉛門；且機房裡面的牆存在縫隙，放射科的門底下還能塞進多層報紙，射線可從這裡洩漏出來。她並拿出一份2011年醫院請檢測機構對移動X射線機的防護性能進行的檢測報告顯示，距球管一米的地方，輻射劑量檢測值是2萬，相較國家標準值2.5超標了8000倍，且這台移動X射線機不在「輻射安全許可證」中，她質疑醫院涉嫌無證使用。

王霞認為，她和同事患癌，跟醫院不良的X射線環境有關係，醫院應該對他們患的病負責。

對此，重慶沙坪壩區中醫院院長羅華回應指出，2011年移動X射線機衛生防護檢測報告顯示，該X射線機機房外工作場所輻射劑量水平符合相關標準要求，且指控者所稱參照的國家標準不適用於移動機，檢測數值大於標準8000倍的說法錯誤。至於這台機器為何在環保證上沒有登記，他表示，「我們要去翻檔案（才知道）」。他同時否認2008年後有10多名職工患癌的說法。

輻射中醫

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