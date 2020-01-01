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廣角鏡／幼兒園師生 認識臘八粥

2020-01-01 04:14聯合報 （新華社）

浙江長興縣機關幼兒園的老師和孩子們昨天一起將煮好的臘八粥裝碗。認識製作臘八粥的主要材料和製作方法並一起製作臘八粥，感受中國傳統文化的獨特魅力。

幼兒園傳統文化

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