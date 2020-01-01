大連機場 迎第2000萬名旅客

大連國際機場去年12月30日同時迎來今年第2000萬名旅客和第200萬名國際旅客，標誌著大連機場邁入中國大型繁忙機場的行列，並成為東北地區首個年出入境客流量突破200萬的空港對外開放口岸。

中新社報導，大連國際機場自1973年4月正式通航，46年來，機場不斷發展擴大。目前，有48家航空公司在大連開通275條國內外航線，與9個國家和地區的121座城市通航，其中國內通航城市達到102個，形成了覆蓋全國，輻射日韓俄，連接東南亞的航線網絡。 30日，大連機場在航站樓舉行「跨越2000萬．奮進再起航」慶祝儀式。數據顯示，2014年以來，大連機場每年新開國際客運航線，國際客流增幅逐年增高。

目前，大連機場與9個國家和地區開通了25條直航航線，日均出入境近5500人次。尤其在日本航線方面，大連機場1987年與日本正式通航，至今共有國內外5家航空公司在大連運營日本航線，與東京、大阪、名古屋、福岡、廣島、富山、札幌、北九州、仙台9個城市通航，每周航班量達到93班。

值得一提的是，大連機場2019年完成對日旅客吞吐量103萬人次，同比增長30%。對日通航點數量與北京持平，位居全國第二位，航班量和旅客量僅次於上海、北京，位居全國第三位。

大連國際機場董事長李向東表示，大連機場開航之初，年運輸旅客僅為1961人次，直至37年後的2010年才突破1000萬人次大關；而從1000萬到2000萬人次僅用時9年。在2000萬級這一新起點上，大連機場將繼續深耕國際航線網絡，做大做強日韓轉運平台；擴大網絡輻射範圍，打造中國東北地區航班集散地。