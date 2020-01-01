寧夏 結束沒有高鐵的歷史

寧夏銀川至中衛段高鐵去年12月29日開通運營，寧夏由此結束沒有高鐵的歷史。作為目前全國為數不多的高鐵「盲區」，寧夏首條高鐵的開通，標誌著中國高鐵覆蓋面進一步擴大。

新華社報導，29日開通的銀中高鐵連接銀川市、吳忠市和中衛市共三座寧夏城市，由銀（銀川）西（西安）高鐵中的銀川至吳忠段和京（北京）呼（呼和浩特）銀（銀川）蘭（蘭州）高鐵快速客運大通道中的吳忠至中衛城際鐵路兩部分組成。

銀中高鐵自銀川站發出，共設有銀川東、河東機場、靈武北、吳忠、紅寺堡北、中寧東、中衛南等7座車站，線路全長207公里，最高設計時速250公里。開通運營之初，共開行10對動車組列車，其中銀川至吳忠4對、銀川至中衛南4對，吳忠至中衛南2對，全部使用CRH5G車型。銀中高鐵的開通運營，使銀川到中衛的通行時間縮短至1小時27分，較普通旅客列車節省1個多小時，大大壓縮了旅客出行時間。

中鐵第一勘察設計院銀西高鐵總設計師馬文輝表示，本次開通的銀川至中衛高鐵既是寧夏的首條高鐵，也是中國「八縱八橫」高鐵網京包銀蘭通道的重要組成部分，是連接寧夏沿黃河經濟帶的重要通道。

高鐵的開通奠定寧夏高鐵路網發展的新格局，對實現寧夏「五市同城化」、架構寧夏城際鐵路網主骨架具有重要作用。隨著後續銀西高鐵、銀蘭高鐵、包銀高鐵等項目的全線建成通車，寧夏高鐵將併入全國高鐵路網，這對完善西北地區路網布局、加快區域經濟社會發展將具有重要意義。