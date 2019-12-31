有這麼恨？兄妹大鬧靈堂 從棺材拖出父親遺體鞭屍

江蘇鹽城一名男子日前病逝，遺體停放在家中的靈堂，準備辦完喪禮再火化下葬。沒想到在喪禮上，一對男女突然闖進來，把死者的屍體拖出棺材摔在地上，對屍體又打又罵。更驚人的是，這對男女還是死者的親生兒女。視頻一曝光，立刻引來網路熱議。

綜合媒體報導，27日，闖進喪禮的死者子女，不但破口大罵，而且當場掀翻擺放在屋中的棺材，再把屍體拖拉出來，對父親屍體又是搧臉、又是用腳狂踹。屋中的其他人雖然非常驚訝，但沒有人阻止他們。

知情人士表示，死者40多年前曾經有一段婚姻，生下了這一對子女，後來死者移情別戀，喜歡上同村另外一名年輕寡婦，很快就搬過去與其共同生活，期間又生下了一個兒子。40多年來，死者一直住在同居女子家，對元配和兒女不聞不問，幾乎沒有回去過，但並未和元配離婚。

據報導，死者生病住院期間，這對親生兒女曾經去探望過，但只聊了一會就吵了起來，之後就再也沒露過面。

知情者指出，男子病逝後，屍體停放在同居女子家，同居女子私自開了男子的死亡證明，還向死者與元配的子女索要安葬費用。沒多久，就出現死者子女闖進喪禮「鞭屍」。

東台市溱東鎮政府工作人員稱，這起案件因家庭矛盾引起，已在家族內部解決，遺體也已火化。