秦皇陵發現大型陪葬墓群 首見金駱駝

中國考古再傳喜訊。秦始皇帝陵博物院30日透露，秦始皇陵西側發現古代墓葬20多座，灰坑120座，陶窯4座，古河床4條。新發現墓葬陪葬坑14座。其中一座墓葬出土了目前中國國內所見最早的單體金駱駝。另外，考古人員在秦始皇陵兵馬俑陪葬坑一號坑的第三次發掘中，首次發現了秦盾遺跡。

中國新聞網報導，新發現的大型墓葬群，有9座大型墓葬，東側4座為中字形，靠近秦始皇帝陵；西側5座為甲字形，距秦陵稍遠。另外，在最西側一組三座甲字形墓葬四周發現一圈完整壕溝，呈「目」字形。這是目前秦陵地區發現的獨一無二、規模最大、保存最完整的帶壕溝的墓葬遺存。

從位置上來看，這批墓葬東西一字排列，具有一定的規律性，是經過人為有意規畫、布置而成，與秦始皇陵應為同一時代。最東側的一座中字形墓葬東距秦陵外城僅100多米，說明墓主人與秦始皇的關係非常密切，推測是秦始皇帝陵園西側一組大型陪葬墓，初步認為時代約在戰國晚期至漢朝之間。

目前發掘的一座大型墓葬位於秦始皇帝陵園外城西側約440米處，平面呈「中」字形，南北墓道兩側有三個長方形陪葬坑；在墓葬南側、西側有不連續的壕溝遺存。東側的自然河床、西側與南側人為開挖的壕溝，將墓葬包圍在內，形成一個較完整的獨立墓園。在發掘中，考古人員發現，墓葬內有5個盜洞，其中3個進入到了墓室。

棺槨位於墓室正中偏南，四周環繞回廊，外側為邊箱，放置大量陶器、銅器、玉器及少量金銀器、鐵器等。而出土的金駱駝是目前中國國內所見最早的單體金駱駝。這些出土器物不僅為漢代絲綢之路開通以前，中西文化交流提供了重要依據，也為秦代政治、經濟、軍事、科技、文化等研究提供了重要的實物材料。專家表示，因為在秦朝時中原並沒有駱駝，顯示在漢代絲綢之路開通之前，中西文化就開始了溝通交流。

另據北京青年報報導，經過10年的考古工作，考古人員在秦始皇陵兵馬俑陪葬坑一號坑的第三次發掘中，掘出陶俑220餘件、陶馬12匹、車跡2乘以及大量的兵器、建築遺蹟等。考古人員還首次在秦陵考古中發現了秦盾的遺跡。

考古專家介紹，這件盾牌正面朝下，局部有彩繪，此盾與之前發現的一號銅車上所發現的盾形制一樣，尺寸為銅車上盾的兩倍。「這是在秦陵考古中首次發現秦盾遺跡，顯得彌足珍貴。」此外，還發現了大齡弓弩遺跡。