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大象發情失控踩死馴養員 圍觀遊客全嚇傻

2019-12-31 15:34聯合新聞網 綜合報導

大陸湖南長沙一處生態動物園，近日傳出一大象踩死訓養員的悲劇。圖/新京報
大陸湖南長沙一處生態動物園，近日傳出一大象踩死訓養員的悲劇。圖/新京報
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中國大陸湖南一生態動物園，近日傳出一頭大象疑似因為發情，失控攻擊一名馴養員。雖然一旁的其他訓養員試圖阻止，但還是無法控制該頭大象，最後不幸造成這名馴養員身亡。怵目驚心的一幕嚇壞周圍遊客，直呼：「快來救人啊！」而園方目前已將該頭大象隔離，待進一步釐清情況。

根據《新京報》報導，大陸湖南長沙市的生態動物園，日前發生一件大象踩死訓養員的悲劇。一頭56歲的大象「艾A」，由卜姓訓養員引領進入馴養場中時，突然失控抓狂。先是用象腳攻擊訓養員，再將他推倒、不斷踩踏在訓養員身上。雖然一旁有5名其他訓養員試圖用推車趕跑大象，該頭大象卻不為所動，仍使勁攻擊訓養員，造成他不幸身亡。

慘不忍睹的情景，被柵欄外圍觀的遊客記錄下來，不斷有人尖叫「嚇死人啦！」、「快來救人啊！」園方表示，該頭失控的大象約2噸重，平常表現溫馴，來到長沙已逾10年。動物專家初步認為，這樁慘事應是大象發情所致，目前該頭大象已由園方隔離安撫，而當地警方也已著手展開調查。希望此生態動物園能積極善後、並防止有類似的情況再度發生。

不少網友表示，「只有不打擾動物、才能做到自己不受傷害」、「以後不要有訓養員了吧、放過彼此」、「堅決抵制動物表演，這只是人類眾多報應中的一種罷了」；但也有網友跳出來為訓養員辯護，認為「訓練不一定是虐待性的訓練」，更有網友開始擔心這頭大象的去向，畢竟「也不可能殺掉這頭大象，但他也殺人了」。

動物園大象

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