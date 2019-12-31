影／被排水口吸住！員工硬拉搶救 海豹大量出血死亡

中國大陸的大連聖亞海洋世界29日傳出動物死亡事件，有一隻海豹頭部被排水口吸住，工作人員下水搶救卻是用強行硬拉的方式，導致海豹被救出時頭部大量出血傷重不治，救援過程被拍成影片，許多網友怒質疑園方管理不當，引發熱議。

一頭海豹頭部被排水口吸住，工作人員下水搶救卻用強行硬拉的方式搶救，導致海豹被救出時頭部大量出血傷重不治。圖／取自影片 分享 facebook

根據目擊者當天拍攝的影片，大連聖亞海洋世界一頭海豹頭部被排水口吸住，矗立在水中無法動彈，遊客趕緊通報人員處理。園方得知後沒有立刻先關閉濾水系統，一名工作人員下水搶救，抓住海豹尾鰭，試圖將牠拉出排水孔，來回重覆幾次皆無法將海豹拉出，同一池其他海豹同伴也在一旁幫忙，似乎想趕緊救出同伴。

事後有工作人員關閉濾水循環系統，遊客目睹海豹被彈出而死亡，並冒出大量鮮血染紅了水池。遊客將整個事發過程PO網，引起眾人紛紛怒罵園區，認為排水孔應有隔板，是園方管理不當，及用錯誤方式救援才造成海豹出血死亡。

大連聖亞海洋世界30日晚間緊急發公告稱，29日11時25分，園內海豹池一頭小海豹用嘴和爪摳開池底回水防護板，結果被卡在管道中。馴養團隊第一時間施救，雖然全力救治，但海豹仍不幸死亡。聲明還表示，園區將對此事進一步分析和處置，也將竭盡全力繼續做好海洋動物保護與救助工作。