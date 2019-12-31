山西晉城施工中隧道坍塌 已致5死

山西晉城市內一條正在興建的隧道周一（30日）下午4時許突然發生坍塌，事故已致5人遇難，最後一名被困工作人員仍在全力搜救中。

綜合陸港媒體報導，出事的隧道位於太行一號國家風景道陽城段的第三分部析城山隧道，坍方位置在西向東約600公尺處。