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山西晉城施工中隧道坍塌 已致5死

2019-12-31 11:51聯合報 記者李仲維/即時報導

山西晉城市內一條正在興建的隧道周一（30日）下午4時許突然發生坍塌，事故已致5人遇難，最後一名被困工作人員仍在全力搜救中。

綜合陸港媒體報導，出事的隧道位於太行一號國家風景道陽城段的第三分部析城山隧道，坍方位置在西向東約600公尺處。

資料顯示，承建隧道的山西路橋集團公司2002及2003年兩次被山西省政府評為「優秀建築企業」。

山西晉城施工中的隧道發生倒塌已致5死，最後一名被困人員正在搜救中。網路照片
山西晉城施工中的隧道發生倒塌已致5死，最後一名被困人員正在搜救中。網路照片
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事故建築

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