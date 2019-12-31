親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

美品牌破產 赴日就起死回生…原因台灣人最懂

青年貸款浮濫 中國「校園貸」悲劇捲土重來？

武漢出現不明原因肺炎 民眾憂SARS再度爆發

2019-12-31 10:58中央社 台北31日電

中國武漢市出現多起不明原因肺炎，官方發文要求各醫院統計病例，民眾恐懼嚴重急性呼吸道症候群（SARS）再度爆發，催促官方盡速公布真相，以免疫情擴大。

今天早上在社群平台微信及微博，許多網友轉發武漢市衛生健康委員會12月30日發出的文件。

其中一份「市衛生健康委關於報送不明原因肺炎救治情況的緊急通知」，通知對象是武漢的各醫療機構，表示武漢華南海鮮市場陸續出現不明原因的肺炎病人，因此要求各單位清查統計最近一週類似特點的病人，在30日下午4時前回報。

另一份同日簽發的文件則是「關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知」，要求各醫療機構對不明原因肺炎病人必須積極救治，不可以拒診推諉。

網路還盛傳多張武漢當地醫護人員聊天室截圖，有人稱確定不是流感，還有人稱武漢市第二醫院後湖院區已有病例確診為SARS冠狀病毒，病人已被隔離，請大家注意，務必做好防護。

微博上許多網友呼籲官方盡速公布真相，不少貼文的標籤是#武漢SARS或#武漢非典，表達他們的擔憂。網友說，2003年SARS爆發時，就是因為很多人不知道所有沒有預防，導致疫情蔓延，希望官方能記取教訓。

也有網友表示，自己凌晨在網路發表關於武漢不明原因肺炎的消息，已經被網管刪除。

在新浪微博上，#武漢SARS的討論正在迅速增加，至上午10時已經有超過1000萬的閱讀量。

今天是2019年最後一天，不少民眾會出門跨年，網友強調，如果官方不公布情況，很可能會造成更多的傳染。

圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片
分享

肺炎SARS

延伸閱讀

武漢傳疑似肺炎、SARS疫情 疾管署向陸方查...

民進黨推反滲透法 藍綠竹市立委候選人槓上

孟加拉連日低溫 至少50死

流感疫苗晚開打 肺炎人數恐攀升

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

比中華民國還大2歲 京張鐵路與京張高鐵的前世今生

2019-12-31 10:00

央視批紐約時報製造假新聞

2019-12-31 10:19

大陸元旦出入境 估174萬人次

2019-12-31 02:04

大陸荒漠化、沙化面積 雙縮減

2019-12-31 02:04

2新線開通 北京地鐵總長699公里

2019-12-31 02:04

成都軌道建設 加速成網目標

2019-12-31 02:02

天府機場航站 將引兩條高鐵

2019-12-31 02:02

拉薩貢嘎機場 嚴寒中施工

2019-12-31 02:02

上千茶樣鬥擂台 兩岸10茶樣獲茶王

2019-12-31 02:02

京張高鐵開通 春運解壓

2019-12-30 23:54

北京瞭望／邁向小康社會的關鍵密碼

2019-12-30 23:22

北京紫禁城建成600年 故宮推出多項重磅展品

2019-12-30 22:33

蘇州駕駛開蘭博基尼上高速 一個輪胎突然「跑」了…

2019-12-30 17:08

王峰變「汪峰」？縣委書記怒嗆：我不是歌星

2019-12-30 17:07

拍片被雪困 警護送張藝謀坐火車 網質疑享特權？

2019-12-30 17:05

吉林霧凇最佳觀賞季到來 海內外遊客絡繹不絕

2019-12-30 17:04

湖南「操場埋屍案」 前校長黃炳松被判15年 　

2019-12-30 16:32

「六四天網」創辦人黃琦二審判12年確定

2019-12-30 14:48

被控煽動顛覆政權 成都地下教會牧師王怡判囚9年

2019-12-30 13:37

共度最後一個元旦 暖男班長親製13個毛毛包送女同學

2019-12-30 13:15

廣西男子冒充軍官騙財騙色 40多名女子受害

2019-12-30 10:38

陸男腳踢導盲犬惹熱議 路人勸阻居然被罵

2019-12-30 10:11

大陸也搞反滲透？今年超多電影被「技術原因」消失

2019-12-30 10:00

王峰變汪峰 山東縣委書記怒：我不是歌星

2019-12-30 09:57

船運送水！福建供水馬祖啟動

2019-12-30 02:00

萬寧至洋浦通車 海南「田」字形高速路網建成

2019-12-30 01:59

呼和浩特1號線通車 內蒙古進入地鐵時代！

2019-12-30 01:59

美麗鄉村博鰲國際峰會 四川德陽 攬獲多獎

2019-12-30 01:59

「90後」台青登陸6年 從尋根到扎根

2019-12-30 01:58

兩岸微流行／陸推ETC救塞車 但…為何裝防逃橫桿？

2019-12-30 00:41

「打卡點」變「走光點」 百貨公司玻璃設計暗洩春光

2019-12-29 20:22

教唆9歲兒偷快遞 蘇州婦以為不用負責

2019-12-29 16:11

《通知》露玄機 北京當局擬放行「高樓養豬」

2019-12-29 16:11

中共全國商務工作會議召開 要求過緊日子、穩中求進

2019-12-29 16:08

黑龍江暴雪黃色預警 哈爾濱機場關閉逾百航班取消

2019-12-29 16:07

北京醫生遭殺害後續：事發後兇嫌家屬毫無愧疚

2019-12-29 16:01

金融專家入主地方領導 中共領導層或換血

2019-12-29 15:57

吉林查干湖冬捕 「頭魚」近300萬拍出

2019-12-29 13:42

陝百歲老人餵7旬植物人女兒吃麵 醒來「哭得像孩子」

2019-12-29 13:40
看更多

熱門文章

月領18K女子嫌棄68K男友 理由曝光網勸：快放生

2019-12-30 14:46

比山東艦更強？共軍003型航母戰力起飛 就看這招

2019-12-31 09:00

太感動！交往11年還原告白現場 整棟宿舍點燈幫求婚

2019-12-30 21:05

8歲童坐電動車尾「遭貨車猛撞下體重創變形」 一粒睾丸飛甩失蹤

2019-12-30 16:08

中共駐港部隊周內連發重磅消息 釋放有能力掌控訊息

2019-12-30 11:17

陸商務部：RCEP有望在明年11月正式簽署

2019-12-30 15:24

「習五條」周年前夕涉台機構座談 稱陸續推統一進程

2019-12-31 00:55

北京紫禁城建成600年 故宮推出多項重磅展品

2019-12-30 22:33

打開微波食品雞蛋爆炸 他右眼遭蛋黃噴濺「險些失明」

2019-12-30 16:53

江蘇無錫書記黃欽、市長杜小剛 走馬上任

2019-12-31 02:05

比中華民國還大2歲 京張鐵路與京張高鐵的前世今生

2019-12-31 10:00

基因編輯嬰兒案掀倫理爭議 陸學者賀建奎被判3年徒刑

2019-12-30 13:31

1月10日兩岸加班機 上海回台增飛3班

2019-12-30 18:57

拜仁慕尼黑FB放中華民國國旗 怕政治聯想急刪

2019-12-30 14:39

反送中元旦又有大遊行 解放軍突演習「警告反華勢力」

2019-12-30 16:14

暖心外送員緊抱受傷孩童 不顧客人催單引網友稱讚

2019-12-30 17:04

專家：貿易摩擦緩和 人民幣可望走出貶值循環

2019-12-30 20:28

湖南「操場埋屍案」 前校長黃炳松被判15年 　

2019-12-30 16:32

「六四天網」創辦人黃琦二審判12年確定

2019-12-30 14:48

共度最後一個元旦 暖男班長親製13個毛毛包送女同學

2019-12-30 13:15

被要求與暴力割席 民陣：一定與警暴割席

2019-12-30 18:26

吉林霧凇最佳觀賞季到來 海內外遊客絡繹不絕

2019-12-30 17:04

京張高鐵開通 春運解壓

2019-12-30 23:54

上海設廠未1年 特斯拉交15車

2019-12-31 02:05

被控煽動顛覆政權 成都地下教會牧師王怡判囚9年

2019-12-30 13:37

大陸荒漠化、沙化面積 雙縮減

2019-12-31 02:04

香港元旦遊行 反林鄭秋後算帳

2019-12-30 23:52

男子月台踢導盲犬 被勸阻還怒嗆路人拿出證據

2019-12-30 14:36

大陸今年零售額可望破40兆人幣大關 年增8%

2019-12-30 11:57

比遼寧艦增5成 山東艦至少36架殲15

2019-12-30 13:20

央視批紐約時報製造假新聞

2019-12-31 10:19

林鄭月娥收到香港民眾賀卡 稱會認真反思批評

2019-12-30 11:12

曾被騙200萬 王立強前老闆控「他就是一個騙子」

2019-12-30 16:11

RCEP時間表 明年6月審11月簽

2019-12-30 23:58

2019年離世名人【中國篇】李鵬 留下爭議

2019-12-30 16:12

陸商務部將研究制定「跨境服務貿易」負面清單

2019-12-30 11:19

提防中國 專家：美艦不能減

2019-12-30 13:20

美中談和陸12月製造業PMI好於預期 連兩月擴張

2019-12-31 09:46

外媒報導新疆送兒童寄宿擬同化 環時批抹黑

2019-12-30 14:44

上海特斯拉Model3 交車 大規模出貨下月啟動

2019-12-30 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top