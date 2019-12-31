央視批紐約時報製造假新聞

紐約時報日前發文指大陸官方把新疆小孩送進寄宿制學校，強迫他們與父母分離，以漢語取代民族語言，推行愛國主義教育，對他們進行洗腦。央視國際銳評反批該報導充斥虛假資訊，毫無事實依據，完全是主觀臆想。

央視國際銳評指出，新疆面積大約有7個英國那麼大。當地學校實行寄宿制，是新疆自治區政府從實際出發採取的一種教育扶貧模式，受到當地民眾的普遍歡迎。紐約時報編造所謂被迫與父母分離的一年級學生的悲慘故事，目的是利用人類普遍的同情心，來抹黑新疆教育體系和中國民族政策。

評論稱，按照新疆當地教育政策，原則上小學1至3年級是就近走讀上學，路途時間一般不超過半小時，有條件的小學4至6年級可以寄宿，學生宿舍人均居室使用面積、學校食堂人均使用面積等均有明確規定。所謂年幼的孩子被迫與父母分離，根本無從談起。紐約時報在文中也不得不承認：確實有很多偏遠地區的家庭很願意將孩子送到寄宿學校，真是自相矛盾。

國際銳評稱，前不久，英國媒體編造倫敦6歲女孩在聖誕卡中，發現所謂在華外國囚犯求救留言的假新聞，這次紐約時報又杜撰新疆小學生被洗腦的故事，可以看出，將兒童捲入涉華報導，成為某些西方媒體攻擊中國的一個新手法，以製造煽情效果來博眼球。