2新線開通 北京地鐵總長699公里

北京軌道交通7號線東延、八通線南延已在28日開通試運營，成為直通北京城市副中心的重要軌道交通線路。至此，北京市軌道交通路網運營線路達23條、總里程增至699.3公里。圖為7號線郎辛莊站。 中新社 分享 facebook 北京軌道交通7號線東延、八通線南延已於28日開通試運營，成為直通北京城市副中心的重要軌道交通線路。至此，北京市軌道交通路網運營線路達23條、總里程增至699.3公里。

中新社報導，7號線東延是北京東西向重要骨幹線路7號線的東部延伸線，西起7號線一期焦化廠站，向東延伸至環球度假區站，全長16.6公里，新設9座車站，連接朝陽、通州兩區。八通線南延是北京地鐵八通線的延長線，長約4.5公里，新設花莊站和環球度假區站共2座車站。

走進新線車站，寬敞、明亮、有特色是留給乘客的深刻印象。在7號線東延高樓金站，現代、簡潔的站廳劃分為三連拱空間，最大限度利用站廳空間高度；在郎辛莊站，2名身著特色服飾的「福娃」下跨坐騎，表達嚮往美好生活的願望；花莊站再現運河古船在京杭大運河航行場景，展示運河文化源遠流長；環球度假區站將中國寫意山水與科幻場景相融合，形成「夢幻之站」。

7號線東延、八通線南延在建築空間、地下空間、綠色空間等方面創新設計管理理念。比如在綠色空間方面，環球度假區站採用「以綠換綠」的設計理念，是中國內地首座消隱於主題公園內的地景式交通建築。曲面鋼結構屋蓋分為種植區和採光區，其中種植區1萬平方米，其草坪與環球主題公園內的綠化景觀形成一體，將車站消隱於城市之中，既降低建築能耗，又增加城市綠化空間。

北京市交通委員會相關負責人強調，7號線東延和八通線南延是直通北京城市副中心的重要軌道交通線路。與既有線路貫通運營後，7號線、1號線-八通線將與6號線形成服務北京城市副中心的3條東西向軌道交通骨幹線路，為去往北京城市副中心和通州的乘客提供多種交通選擇。

為方便乘客騎自行車或乘坐公交車換乘2條地鐵新線，北京新建6條接駁道路，新開、調整10條公交線路，並建設約1.2萬平方米的自行車停車場，且新線各站沿線均設置地面公交站，方便乘客搭乘地鐵。