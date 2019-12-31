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大陸荒漠化、沙化面積 雙縮減

2019-12-31 02:04聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

日前舉行的大陸全國林業和草原工作會議指出，2019年中國治理沙化土地面積226萬公頃，完成石漠化治理25萬公頃。荒漠化和沙化面積已連續3個監測期實現雙縮減；岩溶地區石漠化土地總面積年均減少38.6萬公頃，年均縮減率為3.45%。

中新社報導，近年來，中國通過實施京津風沙源治理、石漠化治理、三北防護林、退耕還林等多項重點工程，啟動沙化土地封禁保護區和沙漠公園建設，荒漠化和沙化治理成效顯著。

2012年至今，治理沙化土地面積超過1400萬公頃，封禁保護面積174萬公頃。三北工程區沙化土地面積年均縮減1183平方公里。京津風沙源工程在內蒙古、陝西、河北、北京已建成6條生態防護林帶和成片森林帶。

通過多個重點工程建設、多種措施綜合防治，近年中國北方地區每年發生沙塵天氣過程不超過10次，強度偏弱，次數與強度均低於近20年同期均值，影響範圍較小。

在保護優先前提下，沙區特色產業成為農民收入的增長點。不完全統計，3年來，北方12個沙區省份的貧困人口減少了1000多萬人。

儘管荒漠化防治取得顯著成績，但是中國大陸仍然是世界上荒漠化最嚴重的國家之一，荒漠化土地面積佔陸地國土面積的1/4，石漠化面積10萬平方公里。

此外，今年還開展了全民義務植樹行動。義務植樹網站訪問量已突破1608萬人次，募集捐款資金超過2億元人民幣，建立首批國家「互聯網+全民義務植樹」基地26個。

國家林業和草原局提出，2020年要深入實施重大生態工程，以治理流域和區域為基本單元，採取造林種草、退耕還林還草等綜合措施，全年計畫完成造林1.01億畝、森林撫育1.2億畝，深入開展大規模國土綠化。全面推進保護古樹名木，完成古樹名木搶救復壯第二批試點。

內蒙古北京農民

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