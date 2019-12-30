北京紫禁城建成600年 故宮推出多項重磅展品

2020年是紫禁城建成600年，也是故宮博物院成立95周年。北京故宮博物院今天(30日)在北京舉行發佈會表示，故宮將在「大慶之年」奉上精彩紛呈的文化活動，「紫禁城建成600年展」、「故宮博物院藏古代人物畫展」、「蘇軾主題書畫特展」等將陸續亮相，獻上韓熙載夜宴圖、蘇軾行書治平帖卷等重磅展品。

中新社報導，故宮博物院院長王旭東表示，2020年故宮將舉辦一系列學術研討會、出版一系列研究成果、推出一系列精品展覽、組織一系列公益活動、製作一系列弘揚故宮文化的影視作品、表彰一批有突出貢獻的「故宮人」等。

其中，故宮博物院將舉辦的展覽題材涵蓋古代建築、專題書畫、古代器物、中外文明等主題，旨在為觀眾帶來全新的觀展體驗。

「紫禁城建成600年展」，將以600年來時間軸線中的20餘個關鍵年份為基點，通過紫禁城的營繕、改造和保護等關鍵性事件介紹600年來的城中變化，闡釋紫禁城作為宮殿建築技術與藝術完美結合的最高境界。

「往昔世相—故宮博物院藏古代人物畫展」，選取故宮博物院藏品佳作，展現人物畫從東晉南北朝至明清時期的發展脈絡，其中就包括「韓熙載夜宴圖」這樣的重磅展品。

「千古風流人物—蘇軾主題書畫特展」會集合故宮博物院及相關博物館的精品，展現蘇軾的藝術造詣和人格風範，及其對後世所產生的影響，蘇軾行書治平帖卷等重磅展品都將亮相。

「陶瓷館」專館會在武英殿重新開放，以中國陶瓷發展史為綱，展現中國陶瓷8000年延綿不斷的發展歷程，改陳後文物數量由原「陶瓷館」的400件增加到1000件。

在學術研討方面，故宮博物院將舉辦「紀念紫禁城建成600年暨故宮博物院成立95周年座談會」、第五屆「太和•世界古代文明保護論壇」、「紫禁城建成600年暨中國明清史國際學術論壇」等一系列學術研討會議。

北京故宮博物院院長王旭東表示，未來故宮工作方向總結為「平安故宮、學術故宮、數字故宮、活力故宮」，「平安故宮」是重中之重，是各項工作之根本；「學術故宮」是各項工作的基礎支撐；「數字故宮」是用各種手段更好的講文物故事；「活力故宮」最終落點是要適應時代所需，讓文物活起來的最主要內涵，是讓文物的靈魂、蘊含的價值鮮活起來。

王旭東表示，今後沒有主題的獻寶式、晾寶式的展覽也不會再有，今後故宮的展覽要體現出文物的歷史價值、文化價值，要講出文物背後的故事，要反映不同時代人們的物質精神生活。他也希望媒體可以引導公眾欣賞文物的方式，能接受故宮官網不斷推出的高清圖。

「排著長隊看一眼能看到什麼？」他希望排隊的現象可以少一點，觀眾如果要來請一定要有儲備地來看，千萬不要到此一遊。

王旭東還希望在學術和大眾之間找到平衡，無論故宮的什麼展覽，首先應該是有學術基礎的。而在故宮博物院成立95周年之際，對館藏文物的研究、對皇家建築群的研究成果，在這一時間節點上應當有所體現。無論展覽還是影視等項目，都是有學術支撐的，但最後還是要變成能讓大眾共享的。