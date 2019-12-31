上千茶樣鬥擂台 兩岸10茶樣獲茶王

第八屆海峽兩岸茶文化季（秋）頒獎典禮29日在廈門舉辦。經過層層篩選，來自大陸的9個茶樣以及台灣的1個茶樣獲評茶王賽最高獎—「茶王」稱號。

新華社報導，本屆海峽兩岸（秋季）茶王擂台賽於今年9月啟動，12月初在廈門開賽，吸引上千個茶樣參賽。其中，台灣參賽的茶樣不僅有來自阿里山茶產區，也有台北、台中、高雄、苗栗、台南等地的茶樣。兩岸十幾位茶專家齊聚廈門，對來自兩岸的數千個茶樣進行審評，並評出各自的茶王、金獎等各獎項，最終評出6大類、十多個專項的「茶王」。

台灣育丞茶葉制茶廠大陸經理朱廣蘋表示，台灣和大陸茶區別在於茶生長的自然環境及條件不同，工藝製作上也有所不同。「台灣茶產地海拔比較高，一般都在2500米到2600米左右。生長周期比較長，葉底相對也比較厚實，含水量低更方便儲存。此外，台灣茶較早使用茶身懸貼二維碼，可以了解茶葉源頭等信息。」她說。

台灣茶協會理事長特助葉泓廷說：「台灣的茶葉市場比較小，大陸市場廣闊。很多台灣業者有好茶葉，但苦於沒有渠道讓大陸朋友了解。茶王賽為台灣業者提供了一個展示茶葉的機會。」

海峽兩岸茶文化季由海峽兩岸茶業交流協會、台灣阿里山茶葉生產合作社等聯合主辦，至今已成功舉辦八屆，輻射區域從原來的閩台為主，拓展到兩岸16省（市）的茶葉產區，在兩岸茶業交流中發揮著越來越重要的作用。