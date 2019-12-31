親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

拉薩貢嘎機場 嚴寒中施工

2019-12-31 02:02聯合報 新華社

拉薩貢嘎機場第三航站樓不懼嚴寒忙施工。在T3航站樓建成後，拉薩貢嘎機場將滿足每年900萬人次的出行需求。

新華社
新華社
分享

機場

延伸閱讀

長榮飛行學院全球招生 109年2月台灣辦說明...

葡萄牙里斯本機場地勤罷工 多架航班取消

反送中衝擊經濟 港商務局長：下半年負成長逾3...

影／蘭嶼84歲婦人疑心肌梗塞 台東空勤冒風雨...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

京張高鐵開通 春運解壓

2019-12-30 23:54

大陸元旦出入境 估174萬人次

2019-12-31 02:04

大陸荒漠化、沙化面積 雙縮減

2019-12-31 02:04

2新線開通 北京地鐵總長699公里

2019-12-31 02:04

成都軌道建設 加速成網目標

2019-12-31 02:02

天府機場航站 將引兩條高鐵

2019-12-31 02:02

上千茶樣鬥擂台 兩岸10茶樣獲茶王

2019-12-31 02:02

北京瞭望／邁向小康社會的關鍵密碼

2019-12-30 23:22

北京紫禁城建成600年 故宮推出多項重磅展品

2019-12-30 22:33

蘇州駕駛開蘭博基尼上高速 一個輪胎突然「跑」了…

2019-12-30 17:08

王峰變「汪峰」？縣委書記怒嗆：我不是歌星

2019-12-30 17:07

拍片被雪困 警護送張藝謀坐火車 網質疑享特權？

2019-12-30 17:05

吉林霧凇最佳觀賞季到來 海內外遊客絡繹不絕

2019-12-30 17:04

湖南「操場埋屍案」 前校長黃炳松被判15年 　

2019-12-30 16:32

「六四天網」創辦人黃琦二審判12年確定

2019-12-30 14:48

被控煽動顛覆政權 成都地下教會牧師王怡判囚9年

2019-12-30 13:37

共度最後一個元旦 暖男班長親製13個毛毛包送女同學

2019-12-30 13:15

廣西男子冒充軍官騙財騙色 40多名女子受害

2019-12-30 10:38

陸男腳踢導盲犬惹熱議 路人勸阻居然被罵

2019-12-30 10:11

大陸也搞反滲透？今年超多電影被「技術原因」消失

2019-12-30 10:00

王峰變汪峰 山東縣委書記怒：我不是歌星

2019-12-30 09:57

船運送水！福建供水馬祖啟動

2019-12-30 02:00

萬寧至洋浦通車 海南「田」字形高速路網建成

2019-12-30 01:59

呼和浩特1號線通車 內蒙古進入地鐵時代！

2019-12-30 01:59

美麗鄉村博鰲國際峰會 四川德陽 攬獲多獎

2019-12-30 01:59

「90後」台青登陸6年 從尋根到扎根

2019-12-30 01:58

兩岸微流行／陸推ETC救塞車 但…為何裝防逃橫桿？

2019-12-30 00:41

「打卡點」變「走光點」 百貨公司玻璃設計暗洩春光

2019-12-29 20:22

教唆9歲兒偷快遞 蘇州婦以為不用負責

2019-12-29 16:11

《通知》露玄機 北京當局擬放行「高樓養豬」

2019-12-29 16:11

中共全國商務工作會議召開 要求過緊日子、穩中求進

2019-12-29 16:08

黑龍江暴雪黃色預警 哈爾濱機場關閉逾百航班取消

2019-12-29 16:07

北京醫生遭殺害後續：事發後兇嫌家屬毫無愧疚

2019-12-29 16:01

金融專家入主地方領導 中共領導層或換血

2019-12-29 15:57

吉林查干湖冬捕 「頭魚」近300萬拍出

2019-12-29 13:42

陝百歲老人餵7旬植物人女兒吃麵 醒來「哭得像孩子」

2019-12-29 13:40

當年冒死炸冰山…救了南極科考船 張國立獲二等功

2019-12-29 13:38

帶團西班牙 香港團領隊遇劫受傷

2019-12-29 13:32

政策欠成熟 近10年24中國醫生死於醫患衝突

2019-12-29 10:50
看更多

熱門文章

特力撤守大陸的一堂課 何湯雄：羊毛出在狗身上

2019-12-30 10:17

月領18K女子嫌棄68K男友 理由曝光網勸：快放生

2019-12-30 14:46

太感動！交往11年還原告白現場 整棟宿舍點燈幫求婚

2019-12-30 21:05

8歲童坐電動車尾「遭貨車猛撞下體重創變形」 一粒睾丸飛甩失蹤

2019-12-30 16:08

中共駐港部隊周內連發重磅消息 釋放有能力掌控訊息

2019-12-30 11:17

台灣長老教會支援二百港人 許多學生有創傷症候群徵狀

2019-12-30 10:34

大陸也搞反滲透？今年超多電影被「技術原因」消失

2019-12-30 10:00

陸商務部：RCEP有望在明年11月正式簽署

2019-12-30 15:24

保健品老闆正分享長壽秘訣 突心肌梗塞倒地猝死

2019-12-30 10:03

打開微波食品雞蛋爆炸 他右眼遭蛋黃噴濺「險些失明」

2019-12-30 16:53

基因編輯嬰兒案掀倫理爭議 陸學者賀建奎被判3年徒刑

2019-12-30 13:31

拜仁慕尼黑FB放中華民國國旗 怕政治聯想急刪

2019-12-30 14:39

1月10日兩岸加班機 上海回台增飛3班

2019-12-30 18:57

港網民發起除夕夜「和你SHOP」 警方嚴陣以待

2019-12-30 09:31

廣西男子冒充軍官騙財騙色 40多名女子受害

2019-12-30 10:38

北京紫禁城建成600年 故宮推出多項重磅展品

2019-12-30 22:33

「六四天網」創辦人黃琦二審判12年確定

2019-12-30 14:48

湖南「操場埋屍案」 前校長黃炳松被判15年 　

2019-12-30 16:32

共度最後一個元旦 暖男班長親製13個毛毛包送女同學

2019-12-30 13:15

暖心外送員緊抱受傷孩童 不顧客人催單引網友稱讚

2019-12-30 17:04

反送中元旦又有大遊行 解放軍突演習「警告反華勢力」

2019-12-30 16:14

王峰變汪峰 山東縣委書記怒：我不是歌星

2019-12-30 09:57

吉林霧凇最佳觀賞季到來 海內外遊客絡繹不絕

2019-12-30 17:04

被要求與暴力割席 民陣：一定與警暴割席

2019-12-30 18:26

陸男腳踢導盲犬惹熱議 路人勸阻居然被罵

2019-12-30 10:11

被控煽動顛覆政權 成都地下教會牧師王怡判囚9年

2019-12-30 13:37

專家：貿易摩擦緩和 人民幣可望走出貶值循環

2019-12-30 20:28

比遼寧艦增5成 山東艦至少36架殲15

2019-12-30 13:20

大陸今年零售額可望破40兆人幣大關 年增8%

2019-12-30 11:57

「習五條」周年前夕涉台機構座談 稱陸續推統一進程

2019-12-31 00:55

男子月台踢導盲犬 被勸阻還怒嗆路人拿出證據

2019-12-30 14:36

反送中衝擊經濟 港商務局長：下半年負成長逾3%

2019-12-30 09:24

開拓歐洲5G服務遇阻 華為加強遊說搶占市場

2019-12-30 10:45

陸商務部將研究制定「跨境服務貿易」負面清單

2019-12-30 11:19

林鄭月娥收到香港民眾賀卡 稱會認真反思批評

2019-12-30 11:12

A股開市下滑 滬指失3000關

2019-12-30 09:47

外媒報導新疆送兒童寄宿擬同化 環時批抹黑

2019-12-30 14:44

提防中國 專家：美艦不能減

2019-12-30 13:20

蘇州駕駛開蘭博基尼上高速 一個輪胎突然「跑」了…

2019-12-30 17:08

無錫書記黃欽 市長杜小剛走馬上任

2019-12-31 02:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top