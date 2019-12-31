天府機場航站 將引兩條高鐵

成都天府國際機場航站樓綜合交通換乘中心（GTC）最後一塊混凝土於日前澆築完畢，標誌著該機場航站樓主體工程正式完工。

中新社報導，成都天府國際機場位於成都簡陽市蘆葭鎮附近，距成都市中心51公里，是十三五規劃中中國最大的新建民用運輸機場項目，對成都構建國際航空樞紐、四川深入實施新一輪西部大開發戰略、打造中國內陸開放戰略高地等具有重要支撐作用。

成都天府國際機場實行一次總體規劃，分期實施，遠期工程規劃建6條跑道，航站樓總面積126萬平方米。該機場一期工程飛行區等級為4F，建設兩縱一橫共3條跑道、60萬平方米的航站樓、246個停機位及相應的空管工程、供油工程、航空公司基地工程等設施。一期工程估算總投資超過750億元（人民幣，下同），其中機場工程總投資為562億元。 未來將有兩條高鐵引入成都天府國際機場航站樓，實現航空樞紐與高速鐵路網無縫對接。同時還將有3條軌道交通線路接入機場，形成成都主城區、天府新區、雙流國際機場與成都天府國際機場快速便捷軌道交通聯繫。

成都天府國際機場也是全球第二家、全亞洲第一個設置PRT小車（個人快速公交）的機場，將實現遠端停車場與航站樓的快速連接。