吉林霧凇最佳觀賞季到來 海內外遊客絡繹不絕

12月下旬以來，「霧凇之都」吉林市開始大規模出現霧凇，城區松花江沿岸、濱江花園、霧凇島、阿什村附近均出現大範圍霧凇美景，吸引海內外遊客紛紛來此觀賞。專家介紹，吉林霧凇已經迎來最佳觀賞時間，觀賞季從12月底到明年2月底。

據香港文匯網，吉林霧凇之所以壯觀，源於松花江豐滿水電站的存在，這裏水輪機組流出的水流溫度高，蒸騰的霧氣在特殊條件下形成了霧凇。受溫差和江水霧氣的影響，每年吉林都會形成霧凇，這也是中國四大氣象奇觀之一。

霧凇的形成卻並不是必然，而是需要一定的氣壓、風向、溫度等條件的作用下，霧氣遇冷後便以霜的形式凝結在周圍的樹枝上，每年的12月下旬就是霧凇出現的最佳時間。

霧凇島附近瓜爾佳農家院老闆關雪表示，從12月20日至今，霧凇島幾乎每日都會出現霧凇，這幾天更是白天到晚上都不凋落，已經到了霧凇最佳的觀賞時間。「我們家的農家院已經預定到過年了。很多都是外地的遊客，浙江、廣東居多，元旦還要迎來一批海外遊客，在這看霧凇跨年。」

霧凇島是松花江上的一座小島，位於吉林省吉林市龍潭區烏拉街滿族鎮。因大面積霧凇奇觀被攝影家發現而聞名，吉林市攝影家協會更是為了接待前來創作的全中國各地影友而在此建立霧凇攝影創作基地。