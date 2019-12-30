親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

反滲透法協商無共識 31日院會表決

韓國瑜辯論會脫鞋搓腳？王淺秋回擊：凸顯對手陣營格局小

吉林霧凇最佳觀賞季到來 海內外遊客絡繹不絕

2019-12-30 17:04聯合報 記者賴錦宏／即時報導

12月下旬以來，「霧凇之都」吉林市開始大規模出現霧凇，城區松花江沿岸、濱江花園、霧凇島、阿什村附近均出現大範圍霧凇美景，吸引海內外遊客紛紛來此觀賞。專家介紹，吉林霧凇已經迎來最佳觀賞時間，觀賞季從12月底到明年2月底。

香港文匯網，吉林霧凇之所以壯觀，源於松花江豐滿水電站的存在，這裏水輪機組流出的水流溫度高，蒸騰的霧氣在特殊條件下形成了霧凇。受溫差和江水霧氣的影響，每年吉林都會形成霧凇，這也是中國四大氣象奇觀之一。

霧凇的形成卻並不是必然，而是需要一定的氣壓、風向、溫度等條件的作用下，霧氣遇冷後便以霜的形式凝結在周圍的樹枝上，每年的12月下旬就是霧凇出現的最佳時間。

霧凇島附近瓜爾佳農家院老闆關雪表示，從12月20日至今，霧凇島幾乎每日都會出現霧凇，這幾天更是白天到晚上都不凋落，已經到了霧凇最佳的觀賞時間。「我們家的農家院已經預定到過年了。很多都是外地的遊客，浙江、廣東居多，元旦還要迎來一批海外遊客，在這看霧凇跨年。」

霧凇島是松花江上的一座小島，位於吉林省吉林市龍潭區烏拉街滿族鎮。因大面積霧凇奇觀被攝影家發現而聞名，吉林市攝影家協會更是為了接待前來創作的全中國各地影友而在此建立霧凇攝影創作基地。

12月21日，吉林市第25屆中國·吉林國際霧凇冰雪節盛大開幕，開展冰雪文化、冰雪藝術、冰雪旅遊、冰雪體育、冰雪經貿等一系列豐富多彩的活動，據了解，本屆霧凇節將持續到2020年2月29日，貫穿2019—2020整個雪季。

霧凇島位於吉林省吉林市龍潭區烏拉街滿族鎮，美不勝收。（香港文匯網）
霧凇島位於吉林省吉林市龍潭區烏拉街滿族鎮，美不勝收。（香港文匯網）
分享
霧凇島因霧凇奇景而聞名。（香港文匯網）
霧凇島因霧凇奇景而聞名。（香港文匯網）
分享
12月底到次年2月底是霧凇觀賞最佳時間。（香港文匯網）
12月底到次年2月底是霧凇觀賞最佳時間。（香港文匯網）
分享

攝影香港體育

延伸閱讀

吉林查干湖冬捕 「頭魚」近300萬拍出

郭台銘揚言抗議 林飛帆：反滲透法是民主國家的...

聖誕晚會後搭Uber返家睡著 司機繞路收2萬...

天文奇觀日偏食來了！26日全台遮蔽日面逾30...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

「六四天網」創辦人黃琦二審判12年確定

2019-12-30 14:48

蘇州駕駛開蘭博基尼上高速 一個輪胎突然「跑」了…

2019-12-30 17:08

王峰變「汪峰」？縣委書記怒嗆：我不是歌星

2019-12-30 17:07

拍片被雪困 警護送張藝謀坐火車 網質疑享特權？

2019-12-30 17:05

湖南「操場埋屍案」 前校長黃炳松被判15年 　

2019-12-30 16:32

被控煽動顛覆政權 成都地下教會牧師王怡判囚9年

2019-12-30 13:37

共度最後一個元旦 暖男班長親製13個毛毛包送女同學

2019-12-30 13:15

廣西男子冒充軍官騙財騙色 40多名女子受害

2019-12-30 10:38

陸男腳踢導盲犬惹熱議 路人勸阻居然被罵

2019-12-30 10:11

大陸也搞反滲透？今年超多電影被「技術原因」消失

2019-12-30 10:00

王峰變汪峰 山東縣委書記怒：我不是歌星

2019-12-30 09:57

船運送水！福建供水馬祖啟動

2019-12-30 02:00

萬寧至洋浦通車 海南「田」字形高速路網建成

2019-12-30 01:59

呼和浩特1號線通車 內蒙古進入地鐵時代！

2019-12-30 01:59

美麗鄉村博鰲國際峰會 四川德陽 攬獲多獎

2019-12-30 01:59

「90後」台青登陸6年 從尋根到扎根

2019-12-30 01:58

兩岸微流行／陸推ETC救塞車 但…為何裝防逃橫桿？

2019-12-30 00:41

「打卡點」變「走光點」 百貨公司玻璃設計暗洩春光

2019-12-29 20:22

教唆9歲兒偷快遞 蘇州婦以為不用負責

2019-12-29 16:11

《通知》露玄機 北京當局擬放行「高樓養豬」

2019-12-29 16:11

中共全國商務工作會議召開 要求過緊日子、穩中求進

2019-12-29 16:08

黑龍江暴雪黃色預警 哈爾濱機場關閉逾百航班取消

2019-12-29 16:07

北京醫生遭殺害後續：事發後兇嫌家屬毫無愧疚

2019-12-29 16:01

金融專家入主地方領導 中共領導層或換血

2019-12-29 15:57

吉林查干湖冬捕 「頭魚」近300萬拍出

2019-12-29 13:42

陝百歲老人餵7旬植物人女兒吃麵 醒來「哭得像孩子」

2019-12-29 13:40

當年冒死炸冰山…救了南極科考船 張國立獲二等功

2019-12-29 13:38

帶團西班牙 香港團領隊遇劫受傷

2019-12-29 13:32

政策欠成熟 近10年24中國醫生死於醫患衝突

2019-12-29 10:50

北京故宮 吐寶鼠迎新年

2019-12-28 23:56

京張高鐵明營運 最多省2小時

2019-12-28 23:38

生活美學／成都廊橋與國際接軌的現代川菜

2019-12-28 23:03

「秋雨教會」王怡案成都秘密開審 刑期恐不低於十年

2019-12-28 21:50

中共衛健委：對任何傷醫事件零容忍

2019-12-28 19:39

北京女醫師遭割喉慘死 網曝兇嫌與家屬惡行

2019-12-28 16:42

外媒：金融專家入主地方 中國領導層可能換血

2019-12-28 15:49

「快進城買房！」 陸取消300萬人口以下城市落戶限制

2019-12-28 15:34

中國發改委連發4文 回應經濟失控質疑

2019-12-28 15:24

弘揚儒學？中國國家博物館首度舉辦孔子文化展

2019-12-28 14:23
看更多

熱門文章

特力撤守大陸的一堂課 何湯雄：羊毛出在狗身上

2019-12-30 10:17

「打卡點」變「走光點」 百貨公司玻璃設計暗洩春光

2019-12-29 20:22

月領18K女子嫌棄68K男友 理由曝光網勸：快放生

2019-12-30 14:46

兩岸微流行／陸推ETC救塞車 但…為何裝防逃橫桿？

2019-12-30 00:41

2020年前瞻／大陸「夢幻之年」 3大麻煩纏身

2019-12-30 00:41

大陸也搞反滲透？今年超多電影被「技術原因」消失

2019-12-30 10:00

保健品老闆正分享長壽秘訣 突心肌梗塞倒地猝死

2019-12-30 10:03

中共駐港部隊周內連發重磅消息 釋放有能力掌控訊息

2019-12-30 11:17

陸商務部：RCEP有望在明年11月正式簽署

2019-12-30 15:24

台灣長老教會支援二百港人 許多學生有創傷症候群徵狀

2019-12-30 10:34

8歲童坐電動車尾「遭貨車猛撞下體重創變形」 一粒睾丸飛甩失蹤

2019-12-30 16:08

2020元旦 香港大遊行將登場

2019-12-30 00:41

基因編輯嬰兒案掀倫理爭議 陸學者賀建奎被判3年徒刑

2019-12-30 13:31

拜仁慕尼黑FB放中華民國國旗 怕政治聯想急刪

2019-12-30 14:39

廣西男子冒充軍官騙財騙色 40多名女子受害

2019-12-30 10:38

共度最後一個元旦 暖男班長親製13個毛毛包送女同學

2019-12-30 13:15

港網民發起除夕夜「和你SHOP」 警方嚴陣以待

2019-12-30 09:31

王峰變汪峰 山東縣委書記怒：我不是歌星

2019-12-30 09:57

「六四天網」創辦人黃琦二審判12年確定

2019-12-30 14:48

湖南「操場埋屍案」 前校長黃炳松被判15年 　

2019-12-30 16:32

陸男腳踢導盲犬惹熱議 路人勸阻居然被罵

2019-12-30 10:11

呼和浩特1號線通車 內蒙古進入地鐵時代！

2019-12-30 01:59

中共換血 拔擢金融專家主政地方

2019-12-30 00:41

船運送水！福建供水馬祖啟動

2019-12-30 02:00

被控煽動顛覆政權 成都地下教會牧師王怡判囚9年

2019-12-30 13:37

領跑港資 李嘉誠收購上海商城

2019-12-30 02:00

打開微波食品雞蛋爆炸 他右眼遭蛋黃噴濺「險些失明」

2019-12-30 16:53

專家看本周經濟指標／大陸2020經濟情勢嚴峻

2019-12-29 23:02

「90後」台青登陸6年 從尋根到扎根

2019-12-30 01:58

反送中衝擊經濟 港商務局長：下半年負成長逾3%

2019-12-30 09:24

大陸今年零售額可望破40兆人幣大關 年增8%

2019-12-30 11:57

男子月台踢導盲犬 被勸阻還怒嗆路人拿出證據

2019-12-30 14:36

開拓歐洲5G服務遇阻 華為加強遊說搶占市場

2019-12-30 10:45

陸商務部將研究制定「跨境服務貿易」負面清單

2019-12-30 11:19

比遼寧艦增5成 山東艦至少36架殲15

2019-12-30 13:20

A股開市下滑 滬指失3000關

2019-12-30 09:47

暖心外送員緊抱受傷孩童 不顧客人催單引網友稱讚

2019-12-30 17:04

吉林霧凇最佳觀賞季到來 海內外遊客絡繹不絕

2019-12-30 17:04

萬寧至洋浦通車 海南「田」字形高速路網建成

2019-12-30 01:59

大陸．資金．對策／大陸台籍員工參加台灣勞保實務分析

2019-12-29 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top