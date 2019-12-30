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拍片被雪困 警護送張藝謀坐火車 網質疑享特權？

2019-12-30 17:05世界日報 中國新聞組／北京30日電

張藝謀與女兒在車上吃泡麵。 取材自微博
張藝謀與女兒在車上吃泡麵。 取材自微博
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黑龍江自28日晚開始普降大雪，29日哈爾濱市機場關閉，近300班航班取消。大雪阻礙了觀光客回家的腳步。黑龍江省公安廳高速公路交通管理局啟動應急處置預案，將滯留遊客護送至哈爾濱，1萬5000遊客順利返程，而知名導演張藝謀也在其中。

黑龍江交通廣播報導，張藝謀近日一直在雪鄉拍攝電影《懸崖之上》，他29日和工作人員共開著三輛車要回北京，但遇到大雪封路。而他的妻子陳婷和三個孩子也來探班。

張藝謀說，對高速交警特別感謝，並分別與護送交警合照。29日深夜，陳婷也曬出張藝謀和女兒在火車上吃飯的合照，配文「感謝龍江高速交警和哈爾濱火車站，讓我們順利趕上了火車，吃上了晚飯。」還曬出一張張藝謀與女兒坐在火車臥鋪上，津津有味吃著泡麵的照片。

照理講，像張藝謀這種大導演坐綠皮車、吃方便麵是很接地氣的舉動，但卻有許多網友質疑他接受了特殊待遇。有網友酸，「都趕上正部級待遇了」「多關心那1.5萬人到家沒，不是張藝謀到家沒」；也有網友感慨，「原來當大導演，也很辛苦啊！」

國家預警信息發布中心指出，哈爾濱市氣象台28日晚間11時30分發布暴雪藍色預警信號，預計隔天哈爾濱主城區及各區、縣（市）降雪量將達4毫米以上。另外，降雪同時有4至5級風，可能伴有風吹雪現象，能見度差。

另據中央氣象台預計，12月29至31日，將有一股較強冷空氣影響中東部，東北地區有較強降雪。預計中東部地區氣溫將下降4至8℃，東北地區中南部、華北北部和東南部、黃淮東部等地部分地區降溫幅度可達10至12℃、局地 14℃以上。

張藝謀等大批遊客遇暴雪，黑龍江交警護送。 新華社
張藝謀等大批遊客遇暴雪，黑龍江交警護送。 新華社
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降雪黑龍江

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