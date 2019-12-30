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「六四天網」創辦人黃琦二審判12年確定

2019-12-30 14:48聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中國維權網報導，「六四天網」創辦人、四川地震後率先披露地震災區「豆腐渣」工程的黃琦，近日二審開庭，維持12年有期徒刑的原判決，已經在本月24日送往四川巴中監獄服刑。

香港電台報導，黃琦在2016年11月三度被捕，今年7月，黃琦一審被以「故意洩露國家秘密」和「為境外非法提供國家秘密」等罪名，判處有期徒刑12年，剝奪政治權利4年，並沒收財產2萬元人民幣。隨後，黃琦上訴。

56歲的黃琦在1998年創立「天網尋人網站」，關注中國大陸拐賣兒童、婦女權益等議題，他之後成立「六四天網」，報導人權及維權事件，到2008年汶川地震後，黃琦披露災區「豆腐渣」工程，先後兩度入獄，判監近8年。

六四天網創辦人黃琦被判12年重刑。（照片取自臉書）
六四天網創辦人黃琦被判12年重刑。（照片取自臉書）
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