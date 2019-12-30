中國基因編輯寶寶案 賀建奎獲刑3年罰金逾千萬

中國基因編輯嬰兒案今天在廣東省深圳市南山區人民法院一審宣判。法院認定，賀建奎等人構成非法行醫罪，判處有期徒刑3年至緩刑、罰金人民幣300萬（約新台幣1289萬元）至50萬元不等。

新華社援引判決資料報導，南方科技大學前副教授賀建奎2016年起與廣東省醫療機構人員張仁禮、深圳市醫療機構人員覃金洲共謀，以編輯人類胚胎CCR5基因可以生育免疫愛滋病的嬰兒為名，將安全性、有效性未經嚴格驗證的人類胚胎基因編輯技術用於輔助生殖醫療。

資料表示，賀建奎等人偽造倫理審查資料，招募男方為愛滋病病毒感染者的多對夫婦實施基因編輯及輔助生殖，以冒名頂替、隱瞞真相的方式，由不知情的醫生將基因編輯過的胚胎透過輔助生殖技術移植入人體內，致使2人懷孕，先後生下3名基因編輯嬰兒。

法院認為，賀建奎、張仁禮、覃金洲等3人未取得醫生執業資格，追名逐利，故意違反國家有關科研和醫療管理規定，逾越科研和醫學倫理道德底線，貿然將基因編輯技術應用於人類輔助生殖醫療，擾亂醫療管理秩序，情節嚴重，已構成非法行醫罪。

據報導，法院根據犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，依法判處賀建奎有期徒刑3年，並處罰金300萬元；判處張仁禮有期徒刑2年，並處罰金100萬元；判處覃金洲有期徒刑一年6個月，緩刑2年，並處罰金50萬元。

報導稱，3名被告當庭表示認罪悔罪。被告家屬、人大代表、政協委員、媒體記者及各界人士代表旁聽宣判。

報導也提到，廣東省委、省政府於2019年1月公布基因編輯嬰兒案調查結果，並對涉事單位和人員問責。衛生健康行政部門已將相關涉案人員列入人類生殖技術違法違規人員「黑名單」，終身禁止其從事人類輔助生殖技術服務工作。

報導稱，科技主管部門已對涉案人員作出終身禁止申請中國國家人類遺傳資源行政審批、申請財政資金支持的各級各類科研計畫等行政處理。