親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

水泥師傅不准女兒探班 她到現場淚崩：以爸爸為傲

中國基因編輯寶寶案 賀建奎獲刑3年罰金逾千萬

2019-12-30 14:29中央社 台北30日電

中國基因編輯嬰兒案今天在廣東省深圳市南山區人民法院一審宣判。法院認定，賀建奎等人構成非法行醫罪，判處有期徒刑3年至緩刑、罰金人民幣300萬（約新台幣1289萬元）至50萬元不等。

新華社援引判決資料報導，南方科技大學前副教授賀建奎2016年起與廣東省醫療機構人員張仁禮、深圳市醫療機構人員覃金洲共謀，以編輯人類胚胎CCR5基因可以生育免疫愛滋病的嬰兒為名，將安全性、有效性未經嚴格驗證的人類胚胎基因編輯技術用於輔助生殖醫療。

資料表示，賀建奎等人偽造倫理審查資料，招募男方為愛滋病病毒感染者的多對夫婦實施基因編輯及輔助生殖，以冒名頂替、隱瞞真相的方式，由不知情的醫生將基因編輯過的胚胎透過輔助生殖技術移植入人體內，致使2人懷孕，先後生下3名基因編輯嬰兒。

法院認為，賀建奎、張仁禮、覃金洲等3人未取得醫生執業資格，追名逐利，故意違反國家有關科研和醫療管理規定，逾越科研和醫學倫理道德底線，貿然將基因編輯技術應用於人類輔助生殖醫療，擾亂醫療管理秩序，情節嚴重，已構成非法行醫罪。

據報導，法院根據犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，依法判處賀建奎有期徒刑3年，並處罰金300萬元；判處張仁禮有期徒刑2年，並處罰金100萬元；判處覃金洲有期徒刑一年6個月，緩刑2年，並處罰金50萬元。

報導稱，3名被告當庭表示認罪悔罪。被告家屬、人大代表、政協委員、媒體記者及各界人士代表旁聽宣判。

報導也提到，廣東省委、省政府於2019年1月公布基因編輯嬰兒案調查結果，並對涉事單位和人員問責。衛生健康行政部門已將相關涉案人員列入人類生殖技術違法違規人員「黑名單」，終身禁止其從事人類輔助生殖技術服務工作。

報導稱，科技主管部門已對涉案人員作出終身禁止申請中國國家人類遺傳資源行政審批、申請財政資金支持的各級各類科研計畫等行政處理。

基因嬰兒愛滋病

延伸閱讀

基因編輯嬰兒案掀倫理爭議 陸學者賀建奎被判3...

國衛院、長庚、宏碁合力建構 肥胖症智慧預測系...

長出白髮的6大原因 注意！有可能是健康出問題

多吃燕麥降膽固醇？破除降膽固醇的飲食迷思

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

被控煽動顛覆政權 成都地下教會牧師王怡判囚9年

2019-12-30 13:37

共度最後一個元旦 暖男班長親製13個毛毛包送女同學

2019-12-30 13:15

廣西男子冒充軍官騙財騙色 40多名女子受害

2019-12-30 10:38

陸男腳踢導盲犬惹熱議 路人勸阻居然被罵

2019-12-30 10:11

大陸也搞反滲透？今年超多電影被「技術原因」消失

2019-12-30 10:00

王峰變汪峰 山東縣委書記怒：我不是歌星

2019-12-30 09:57

船運送水！福建供水馬祖啟動

2019-12-30 02:00

萬寧至洋浦通車 海南「田」字形高速路網建成

2019-12-30 01:59

呼和浩特1號線通車 內蒙古進入地鐵時代！

2019-12-30 01:59

美麗鄉村博鰲國際峰會 四川德陽 攬獲多獎

2019-12-30 01:59

「90後」台青登陸6年 從尋根到扎根

2019-12-30 01:58

兩岸微流行／陸推ETC救塞車 但…為何裝防逃橫桿？

2019-12-30 00:41

「打卡點」變「走光點」 百貨公司玻璃設計暗洩春光

2019-12-29 20:22

教唆9歲兒偷快遞 蘇州婦以為不用負責

2019-12-29 16:11

《通知》露玄機 北京當局擬放行「高樓養豬」

2019-12-29 16:11

中共全國商務工作會議召開 要求過緊日子、穩中求進

2019-12-29 16:08

黑龍江暴雪黃色預警 哈爾濱機場關閉逾百航班取消

2019-12-29 16:07

北京醫生遭殺害後續：事發後兇嫌家屬毫無愧疚

2019-12-29 16:01

金融專家入主地方領導 中共領導層或換血

2019-12-29 15:57

吉林查干湖冬捕 「頭魚」近300萬拍出

2019-12-29 13:42

陝百歲老人餵7旬植物人女兒吃麵 醒來「哭得像孩子」

2019-12-29 13:40

當年冒死炸冰山…救了南極科考船 張國立獲二等功

2019-12-29 13:38

帶團西班牙 香港團領隊遇劫受傷

2019-12-29 13:32

政策欠成熟 近10年24中國醫生死於醫患衝突

2019-12-29 10:50

北京故宮 吐寶鼠迎新年

2019-12-28 23:56

京張高鐵明營運 最多省2小時

2019-12-28 23:38

生活美學／成都廊橋與國際接軌的現代川菜

2019-12-28 23:03

「秋雨教會」王怡案成都秘密開審 刑期恐不低於十年

2019-12-28 21:50

中共衛健委：對任何傷醫事件零容忍

2019-12-28 19:39

北京女醫師遭割喉慘死 網曝兇嫌與家屬惡行

2019-12-28 16:42

外媒：金融專家入主地方 中國領導層可能換血

2019-12-28 15:49

「快進城買房！」 陸取消300萬人口以下城市落戶限制

2019-12-28 15:34

中國發改委連發4文 回應經濟失控質疑

2019-12-28 15:24

弘揚儒學？中國國家博物館首度舉辦孔子文化展

2019-12-28 14:23

抱病見教師媽 4歲女孩教室外「罰站」

2019-12-28 14:10

徒步走2天1夜 浙江74歲母：想去廣東給兒送年糕

2019-12-28 14:07

2350公里！哈爾濱急飛杭州 小哥快遞2雙鞋

2019-12-28 14:04

遊走中西支持軍工? 中國「量子之父」否認

2019-12-28 13:35

長征五號遙三運載火箭歸來！ 發射實踐20號衛星入軌道

2019-12-28 13:34
看更多

熱門文章

特力撤守大陸的一堂課 何湯雄：羊毛出在狗身上

2019-12-30 10:17

水泥供不應求！要在工廠排隊8小時才能提一車

2019-12-29 16:26

「打卡點」變「走光點」 百貨公司玻璃設計暗洩春光

2019-12-29 20:22

兩岸微流行／陸推ETC救塞車 但…為何裝防逃橫桿？

2019-12-30 00:41

中共駐美大使：台灣選舉是「中國台灣省地方選舉」

2019-12-29 16:03

反送中半年重創香港 港府帳目15年來首見「紅字」

2019-12-29 16:06

2020年前瞻／大陸「夢幻之年」 3大麻煩纏身

2019-12-30 00:41

陸媒：被王立強騙走200萬的當事人說 王就是個騙子

2019-12-29 16:35

大陸也搞反滲透？今年超多電影被「技術原因」消失

2019-12-30 10:00

黑龍江暴雪黃色預警 哈爾濱機場關閉逾百航班取消

2019-12-29 16:07

保健品老闆正分享長壽秘訣 突心肌梗塞倒地猝死

2019-12-30 10:03

中共駐港部隊周內連發重磅消息 釋放有能力掌控訊息

2019-12-30 11:17

台灣長老教會支援二百港人 許多學生有創傷症候群徵狀

2019-12-30 10:34

中共《人民日報》微信 評選港警為2019年度人物

2019-12-29 16:08

北京醫生遭殺害後續：事發後兇嫌家屬毫無愧疚

2019-12-29 16:01

2020元旦 香港大遊行將登場

2019-12-30 00:41

月領18K女子嫌棄68K男友 理由曝光網勸：快放生

2019-12-30 14:46

廣西男子冒充軍官騙財騙色 40多名女子受害

2019-12-30 10:38

共度最後一個元旦 暖男班長親製13個毛毛包送女同學

2019-12-30 13:15

港網民發起除夕夜「和你SHOP」 警方嚴陣以待

2019-12-30 09:31

基因編輯嬰兒案掀倫理爭議 陸學者賀建奎被判3年徒刑

2019-12-30 13:31

王峰變汪峰 山東縣委書記怒：我不是歌星

2019-12-30 09:57

陸男腳踢導盲犬惹熱議 路人勸阻居然被罵

2019-12-30 10:11

香港人將可使用支付寶 乘坐廣州地鐵和巴士

2019-12-29 18:00

中共換血 拔擢金融專家主政地方

2019-12-30 00:41

船運送水！福建供水馬祖啟動

2019-12-30 02:00

領跑港資 李嘉誠收購上海商城

2019-12-30 02:00

呼和浩特1號線通車 內蒙古進入地鐵時代！

2019-12-30 01:59

拜仁慕尼黑FB放中華民國國旗 怕政治聯想急刪

2019-12-30 14:39

專家看本周經濟指標／大陸2020經濟情勢嚴峻

2019-12-29 23:02

中共全國商務工作會議召開 要求過緊日子、穩中求進

2019-12-29 16:08

「90後」台青登陸6年 從尋根到扎根

2019-12-30 01:58

被控煽動顛覆政權 成都地下教會牧師王怡判囚9年

2019-12-30 13:37

金融專家入主地方領導 中共領導層或換血

2019-12-29 15:57

《通知》露玄機 北京當局擬放行「高樓養豬」

2019-12-29 16:11

反送中衝擊經濟 港商務局長：下半年負成長逾3%

2019-12-30 09:24

陸商務部將研究制定「跨境服務貿易」負面清單

2019-12-30 11:19

大陸今年零售額可望破40兆人幣大關 年增8%

2019-12-30 11:57

「六四天網」創辦人黃琦二審判12年確定

2019-12-30 14:48

開拓歐洲5G服務遇阻 華為加強遊說搶占市場

2019-12-30 10:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top