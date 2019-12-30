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被控煽動顛覆政權 成都地下教會牧師王怡判囚9年

2019-12-30 13:37聯合報 記者羅印冲／即時報導

去年12月，四川成都地下教會「秋雨聖約教會」教友遭大規模抓捕，該教會牧師王怡等被控煽動顛覆國家政權、尋釁滋事等罪名。成都市中級人民法院今日就案件宣判，指王怡干犯煽動顛覆國家政權罪、非法經營罪等數罪，判處有期徒刑九年，剝奪政治權利三年，並處沒收個人財產人民幣五萬元。

成都法院網今日於網上貼出案件快訊，稱四川省成都市中級人民法院今日對被告人王怡煽動顛覆國家政權、非法經營案一審公開宣判。

據立場新聞報導，去年12月9日，秋雨聖約教會有100多名教徒、同工被大陸派出所傳喚約見，其中約30人被刑拘。教會創辦人王怡被警方以涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」刑事拘留，妻子蔣蓉亦因同一罪名而被拘留，教會牧師助理及傳道人李英強因「尋釁滋事罪」被拘押，另外長老覃德富、執事葛迎峰也被捕及拘禁。其中覃德富被控「非法經營罪」，上月已被判處有期徒刑4年。另有部分人仍處於失蹤、失聯狀態。

秋雨聖約教會去年9月被當局通知是非法教會。該教會於2005年由王怡創辦，去年9月中國政府公布新修訂的《宗教事務條例》後，王怡曾公開表示有關條例「是一部與數千萬公民的宗教自由和良心自由為敵的非法之法」，聲言會和平地拒絕。

王怡被捕前的聲明提到，「中共政權對教會的逼迫是極其邪惡的犯罪行為。作為基督教會的牧師，我必須對這樣的罪惡發出嚴厲和公開的責備」，又指自己的抗命並非「任何一種意義上的維權行為或公民不服從的政治行動」，因為「我完全無意於去改變中國的任何制度和法律。作為牧師，我唯一關心的，乃是信仰上的抗命，所帶來的對罪惡人性的震動，和對基督十字架的見證。」

被控煽動顛覆政權，成都地下教會牧師王怡判囚9年。取自立場新聞
被控煽動顛覆政權，成都地下教會牧師王怡判囚9年。取自立場新聞
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