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共度最後一個元旦 暖男班長親製13個毛毛包送女同學

2019-12-30 13:15香港01 卓柏安

班長親手製作13個包包給班上女同學。圖片來源／梨視頻
班長親手製作13個包包給班上女同學。圖片來源／梨視頻
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好同學難找，同時是暖男的好同學更是萬中無一！中國大陸一位暖男班長有見今年可能是與同班同學共同渡過的最後一個元旦，又見到鄰班的女同學全部都收到了一位男同學織的頸巾，於是想到親自製作13個包包送給女同學們，令她們十分驚喜，直言：「沒想到他會這樣貼心！」

就讀陝西西安思源學院二年班的馮天頡之所以會選擇做包包，除了因為自己不會編織之外，也因網上可以輕易找到手製包包的教學短片，做起來難度不大。他又說，包包製作難度不高，完成一個約需要3小時，花了大約兩個星期的晚上，就成功為女同學們準備了足足13個包包。

要費上這麼大的心思，當然是有重要的原因。馮天頡說因為他們班是專科，如果明年不升讀本科，大家就會各散東西，今年的元旦便會成為他們班的最後一個元旦。馮天頡說，這份禮物送出去的時候，除了高興之外，還覺得自己像是完成了一個使命一樣，「別人班上女生有的，我們也有了」。

班長親手製作13個包包給班上女同學。圖片來源／梨視頻
班長親手製作13個包包給班上女同學。圖片來源／梨視頻
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班上的女生收到禮物之後都覺得很驚喜，皆因馮天頡的宿舍室友都守口如瓶，替他守住秘密。其中一位收到禮物的女同學李苗苗就說，班上同學們的感情都很深，特別是班長對她們很好，如聖誕節的時候就曾自掏腰包，將多個大蘋果包成禮物送給所有同學，覺得他非常有心思。

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文章授權轉載自《香港01》

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