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廣西男子冒充軍官騙財騙色 40多名女子受害

2019-12-30 10:38聯合報 記者賴錦宏／即時報導

廣西南寧市公安局新城派出所近日破獲一宗「假冒軍官」詐騙案，受害女性達40多人，遍布大陸各地。

據星島網報導，四名年輕女子上月26日到南寧新城派出所報案，聲稱被同一名男子騙財騙色。隨後，警方跟據受害人提供的線索，在高新區一間酒店內，將疑犯李X逮捕，警方指出，他被捕時正在酒店誘騙另一名女子開房。

今年初，南寧某公司員工小何（化名）在某交友網站認識了李X，李X自稱是一名剛從廣州駐地調回南寧的「武警軍官」，且單身求偶。小何見李X有1.8米高，身材結實有精神，不加思索便加其為好友並進行交往。兩人發生性關係後，李X開始以各種理由向小何借錢進行所謂的投資生意，見李X平時坐駕是奧迪等名車，小何認為李X應該是有經濟實力的，於是陸續借給李X5萬多元（人民幣，下同），但接下來奇怪的事出現。財色皆收後，李X頻繁失蹤，要借錢時才會出現。

無意中，小何從李X的手機聊天記錄發現，其同時與多名女子有親蜜對話更有借錢轉帳記錄。隨後，小何試著與這些女子聯繫，驚訝地發現大家有著共同的男友，被騙財騙色，有的甚至被騙10多萬元。查清真相後，她們立刻報警。

李X落網後交代，自己其實是無業，廣西來賓人，95後，而且已婚，曾做過某拓展俱樂部教練，兩年前就開始裝扮自已是中共武警軍官，在各種徵婚交友網站留信息，大批女子上當。

根據辦案警員表示，受害人遍佈全大陸各地，為達到目的，李X化身「武警軍官」，花錢租各種品牌豪車伴身約會，受害人有在校大學生，護士，公務員，各類企事業員工等，年齡從20至40歲不等。李X自持身材高挑、結實，在交友聊天中將自已裸照做為名片挑逗招引受害人，語言非常露骨。

目前警方已落實20多女受害人，但根據李X的手機聊天記錄顯實，兩年來受害人數超過40名，受騙金額數量較大，其中一名受害人更是患上重度憂鬱症

警方查獲一起「假冒武警軍官」詐騙案，受害女性達40多人，遍佈大陸各地。（新浪微博...
警方查獲一起「假冒武警軍官」詐騙案，受害女性達40多人，遍佈大陸各地。（新浪微博照片）
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憂鬱症公安公務員

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