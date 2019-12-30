兩岸微流行／陸推ETC救塞車 但…為何裝防逃橫桿？

大陸ETC裝在交流道口，且有防逃橫桿。 圖／取自網路 分享 facebook 為推動高速公路車流的順暢，大陸宣布今年年底全面取消省市界收費站，並推動車輛裝設ETC（電子不停車收費系統，台灣稱電子道路收費系統）。

台灣自二○一二年全面啟用ETC（eTag)，並自二○一三年年底全面拆除高速公路上的收費站，過往逢年過節連假龐大車流堵在收費站前的景觀才不復見。

大陸高速公路多年來在省（市）交界處廣設收費站，車流堵塞家常便飯，為改善行車，宣布今年年底前取消收費站，與之搭配的就是推動ETC。

數月來，大陸推動ETC上路頗富成效，大陸交通運輸部統計至十二月十八日止，申辦ETC的客戶已達一億九千二百多萬，超額完成發行總目標，顯見車主都很配合這個政策。

這個政策能推行成功主要是胡蘿蔔與棍子齊上，一是誘因促使，裝ETC享有一定折扣；二是沒裝ETC的車輛只能在人工收費通道慢慢排隊；三是，部分省市下達死命令，沒裝者不准上高速公路，引起車主恐慌紛紛裝設，例如天津（事後交通部已通令天津整改，不得做此限制）。

大陸的ETC與台灣的不太一樣，台灣是裝在交流道前後的主線車道上，即使高速通過，也能在極短時間感應（據稱零點零二秒）；大陸則是裝在各交流道的出入口，且還加了個防逃橫桿，即必須感應通過才能收桿放行，只能算是半套ETC，難以做到真正的快速通行。