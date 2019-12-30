美麗鄉村博鰲國際峰會 四川德陽 攬獲多獎

「2019美麗鄉村博鰲國際峰會」近日在海南博鰲亞洲論壇國際會議中心舉行，來自海內外的美麗鄉村代表和各界人士近千人相聚，共話美麗鄉村建設，推進鄉村振興戰略；四川省德陽市在峰會上攬獲多個獎項。

本屆峰會舉行了開幕式暨主旨分享、市縣專場推介、主題論壇、美麗鄉村國際品牌盛典、美麗鄉村風物博覽會、「鄉村振興我代言－走進鄉村直播間」公益活動等。德陽在峰會期間舉辦了專題推介會，對鄉村振興和文旅發展情況進行全面推介；並在「2019美麗鄉村博鰲國際峰會主題論壇」，就農旅文旅融合發展進行交流。

本次峰會上，德陽攬獲多個獎項。廣漢市、羅江區白馬關景區獲評「2019百佳旅遊目的地」，綿竹市中華年俗村獲評「2019最美鄉村」，廣漢市三水鎮友誼村獲「鄉村振興．示範單位」稱號，綿竹、羅江相關負責人分獲「鄉村振興優秀示範和先鋒人物」稱號，羅江貴妃棗、廣漢松林桃、綿竹紅心獼猴桃獲「第三屆美麗鄉村風物博覽會推薦名品」。

近年來，德陽加快建設西部鄉村振興先行示範市，在綠色現代農業、生態宜居鄉村、農村綜合改革等方面，先行先試、示範引領，努力打造鄉村振興的「德陽樣板」。同時，全力打造以觀賞鄉村美景、品嘗鄉村美食、感受鄉村文化、體驗鄉村生活為核心的鄉村旅遊模式，已成功創建大陸國家級農業旅遊示範點1個、休閒農業與鄉村旅遊示範點2個、休閒農業和鄉村旅遊示範縣（市）2個、美麗休閒鄉村1個。