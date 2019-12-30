「90後」台青登陸6年 從尋根到扎根

從台灣到大陸6年多，高崇軒（後排右三）從求學者成為求職者、創業者以及兩岸交流使者。圖為2017年1月25日，他與同事提前共慶春節。 中新社 分享 facebook 台灣青年高崇軒近日在北京受訪表示，從台灣到大陸6年多來，他完成了從求學者到求職者、再到創業者及兩岸交流使者的身分轉變，也從尋根變為扎根。

據中新社報導，1990年出生於台中的高崇軒，祖籍江西，從小很少接觸到大陸的訊息。「根在大陸，我卻對大陸一無所知，這聽起來就很荒謬。」他說，也正因如此，從台中逢甲大學畢業後，高崇軒放棄了到美國普林斯頓大學就讀碩士的機會，選擇北京清華大學。

「剛到北京，父親就打電話囑咐我，到各地走走，尤其要回老家看看。」高崇軒回憶，2013年，他生平第一次回到老家江西瑞金。在與叔公一家人同吃同住的數日裡，他感到既陌生又親切。

高崇軒在北京所學專業是建築設計。他說，近年來大陸各地發展日新月異，對建築人才需求明顯攀升。自己逐漸意識到，留下來發展是個不錯選擇。高崇軒在家中排行老么，哥哥姐姐都已在台灣工作，家人對他的決定表示支持。

「碩士畢業後，我在北京一家大型規劃設計研究院工作，剛開始有些不太適應。」他說，在建築設計行業，台灣更多是建築事務所。而在大陸，一個大型設計院的規模相當於台灣幾十個事務所，牽扯到很多層面，需要考慮的內容更多。「但這也給了我更大的施展空間，在校所學的東西，有了更宏觀的運用平台。」

在大陸的幾年裡，高崇軒結識許多和他一樣，從台灣到大陸發展的朋友。2016年，高崇軒與16位台灣青年發起成立「中華青年發展聯合會」，通過舉辦參訪、實習、培訓、聯誼等活動，推動兩岸青年交流。

他表示，大陸正在推動鄉村振興，且近期推出「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，而自己在設計院曾從事村鎮體系規劃設計工作，這讓他看到創業契機。不久前剛辭掉設計院的工作，他正打算結合專業，在更寬廣的平台上施展手腳。

高崇軒目前住一套兩居室公租房，每天早晨6點起床，晨讀，遛狗，運動，之後開始忙創業的事情。高崇軒透露，明年將與黑龍江大慶的女朋友結婚。「我們幾乎是最南與最北的結合，性格互補，對我而言這才是最重要的事情。」他笑稱。