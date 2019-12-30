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呼和浩特1號線通車 內蒙古進入地鐵時代！

2019-12-30 01:59聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

呼和浩特地鐵首班車昨上路，這是中國大陸第38個開通地鐵的城市，也是內蒙古的首條地...
呼和浩特地鐵首班車昨上路，這是中國大陸第38個開通地鐵的城市，也是內蒙古的首條地鐵。 中新社
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大陸內蒙古首條軌道交通線路—呼和浩特地鐵1號線，29日正式開通運行，內蒙古結束了沒有地鐵的歷史，步入「地鐵時代」。

新華社報導，此次開通運營的地鐵1號線西起伊利健康谷站，東至壩堰（機場）站，沿主幹道新華大街東西向布置，線路全長約22公里，共設車站20座，工程投資約170.57億元人民幣。

地鐵列車最高運行速度每小時80公里，最大載客量為2062人。車內採用象徵綠草、奶牛等富有草原特色的元素進行裝飾。1號線初期運營時間為6:00至22:00，每趟列車運行時間約45分鐘。地鐵票價採取「里程分段計價」方式，起步價2元，並針對不同的乘客群體制定了相應的票價優惠政策。

隨著經濟社會快速發展，呼和浩特人口和機動車數量激增，城市東西方向主幹道通行能力不足。近年來，交通擁堵已經嚴重影響到當地居民的生活，改善交通狀況迫在眉睫。

「呼和浩特的交通擁堵情況不容樂觀，其中一條原因是公共交通服務能力不足。」呼和浩特市城市軌道交通公司董事長劉占英說，除了利用好地上的公交車，還要將地下資源轉換為地鐵優勢，提高公共交通運力。

「當前正在建設的是地鐵1號線和2號線，我們已經對線網進行了總體規劃，下一步我們將本著量力而行的原則，逐步完善地鐵線網，提高我們對乘客的服務水平和能力。」劉占英說。

內蒙古列車票價

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