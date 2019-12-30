萬寧至洋浦通車 海南「田」字形高速路網建成

扌海南萬寧至洋浦高速公路通車，標誌著海南省「田」字形高速路網建成。圖為無人機拍攝的瓊中段。 新華社 分享 facebook 海南萬寧至洋浦高速公路28日建成通車，標誌著海南省「田」字形高速公路網全面建成。萬洋高速公路項目全長163.42公里，起點位於萬寧市後安鎮，接海南東線高速公路後，經瓊海市、屯昌縣、瓊中縣、儋州市，終點止於海南西線高速公路白馬井互通立交，通車後連接海南省洋浦經濟開發區。

據新華社報導，該項目主線採用雙向四車道高速公路標準建設，全線設計速度每小時100公里，路基寬度26公尺，瀝青混凝土路面。萬洋高速全線設計橋梁79座，隧道3座，互通式立交18處，服務區3處，停車區1處，概算總投資123.3億元人民幣。

海南省交通運輸廳廳長林東介紹，萬洋高速公路通車標誌著海南省「田」字形高速路網正式建成，是海南「豐」字形高速公路網的「中軸筆」。其建成後海南高速公路程達到1163公里，密度3.43公里／百平方公里，邁進了全大陸中等水平行列。

據了解，作為貫通海島中部的經濟大動脈，萬洋高速公路項目於2017年3月16日開工建設，2019年12月完工，26日通過驗收。通車後，從海南萬寧市到儋州市的路程由原來的四個小時縮短至一個半小時，將直接惠及沿線周邊近400萬人口。