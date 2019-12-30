船運送水！福建供水馬祖啟動

27日上午11時，汩汩清水從福建省連江縣黃岐鎮配水廠經1.92公里供水專管直抵黃岐鎮對台客運碼頭對台供水站。早已在岸邊等候的6艘台輪開始接水，待備水艙注滿後，台輪緩緩離港駛向馬祖。這標誌著福建向馬祖近期供水工程啟用，開啟了福建向馬祖正式供水的新篇章。

新華社報導，福建向馬祖供水工程總體規畫分為近期工程和遠期工程。其中，近期工程主要為船運供水，原水取自連江縣安凱鄉郭婆水庫和敖江流域塘坂水庫，經黃岐半島水廠凈化、消毒後輸送到黃岐配水廠，由黃岐配水廠專管送至黃岐鎮對台客運碼頭，供水能力每小時500噸；遠期工程為永久性常態化供水。

「近期供水工程於2019年8月底動工，目前已完成主體工程建設，具備隨時向馬祖船運供水的條件，下一階段將進一步完善供水工程，加強水源和水源地的保護，全力保障供應充足和供水水質，讓馬祖鄉親共享安全水、生態水、優質水。」連江縣黃岐半島自來水廠副廠長林忠心說，近期供水工程投入使用後，先向往來於兩岸的台灣漁船供水，今後將根據需要，隨時向馬祖提供生產生活用水。

馬祖鄉親曹常斌回憶起年幼跟隨父親出海捕魚的情景時說：「以前我們常常天還沒亮就起床，自己從出發港帶水出海，很不方便，再加上馬祖本身水資源有限，用水主要依靠蓄水工程、海水淡化及船運淡水，供水成本較高。」他說，福建向馬祖近期供水工程的啟用，對馬祖鄉親來說是一大福音，「黃岐距離馬祖比從台灣本島到馬祖要近得多，可以節省馬祖鄉親的用水成本，還能滿足馬祖發展旅遊觀光產業的用水需求。」

馬祖與連江縣黃岐鎮隔水相望。近年來，連江縣與馬祖在旅遊合作、經貿往來、民俗交流等方面取得了豐碩成果：「黃岐—馬祖」航線自2015年開通以來，運送兩岸遊客近20萬人次；連馬兩地職工技術交流、互訪互動等活動深入開展。