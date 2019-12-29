「打卡點」變「走光點」 百貨公司玻璃設計暗洩春光

很多遊人從地下往上拍攝，一不留神就會拍攝到別人裙下。 香港01記者溫嘉敏／攝影 分享 facebook 「打卡」潮流下，不少新商場或建築，都會加入可「打卡」的設計，其中以玻璃作建築材料，不單具時尚感，亦可增加室內採光。不過，香港不少商場的設計未適切從女性角度考量，一些「打卡」熱點卻是走光陷阱，尖沙咀新落成的大型商場正是其中一例。有人提倡在供政府參考的《性別主流化檢視清單》外，設立審視清單予私人機構如承建商、發展商等，以防如走光的性別不友善情況。另外亦有機構促請政府盡快就偷拍行為，展開立法程序。

「打卡位」變「走光位」 商場：會審視設計

大型商場K11 Musea今年8月開幕，藝術主題吸引大批遊人拍照留影。不過美輪美奐的琉璃，透視着一個個走光陷阱。甫進商場，就看到大型玻璃球體裝飾在半空。各層圍繞中庭的圍欄呈波浪形，凹凸錯縱，部分下層位置較上層凸出，而且用上玻璃圍欄，非常通透，不少人喜愛靠在圍欄拍照。遊人紛紛由底層往上拍攝球體裝飾，只是一旦上層有遊人穿着短裙或熱褲，裙下春光很容易被攝入。

四、五樓的休憩座位亦會「中伏」，雖然座位面向中庭位置，視野開闊，但若下身衣著較短，一樣難以避免走光，容易被有心人從對面偷窺，路人亦容易落入「被迫偷窺」的尷尬。

油尖旺區社區主任李穎妍今年10月向K11管理公司及新世界發展提出憂慮，管理公司回覆指會審視設計。《香港01》亦向管理公司查詢，有否收過走光相關投訴，以及商場處理偷拍事件的守則。公司回覆指建築團隊設計中庭時，希望以玻璃帶出空間感，而收到意見後，公司亦與團隊進行檢討及優化工作。不過到12月底，商場僅為一樓的玻璃圍欄貼上點狀反光貼紙，其他樓層情況依舊。

性別主流化未見普及 政府應再下一城

現時不少私人發展商的建築，設計上未必考慮到不同性別的需要，未能達到政府推廣的性別主流化－即計劃和決策時，將「性別」作為一個獨立的考慮因素。政府內部自2015年起，推行《性別主流化檢視清單》，政策局及部門在制定主要政策及措施時，都須參考清單以推動性別平等，例如政府總部設計考慮到女士需要，而不採用反光地板；部分待售政府土地的賣地條件中，加入「必須提供育嬰間和哺集乳室」等要求。

李穎妍認為，要更廣泛地在港推動性別主流化，政府應負起相當的責任，再下一城，將概念推至政府外、更廣泛的層面，包括私人規劃和建築等。她建議可參考《性別主流化檢視清單》，讓發展商或承建商，往後在設計建築及選用物料前，根據一份清單，審視建築設計是否符合性別主流化。

禁絕偷拍行為非單靠立法 需三管齊下

2019年4月法律改革委員會發表《窺淫及未經同意下拍攝裙底》報告書，建議新訂一項「窺淫罪」及一項「未經同意下拍攝裙底罪」，可涵蓋公眾或私人地方發生的相關行為，以彌補現行法例的不足，不過直至今仍未成功立法。

終審法院今年釐清俗稱「檢控萬能Key」的《不誠實取用電腦罪》不適用於取用自己的電腦犯案。法律改革委員早前建議增訂「窺淫罪」及「未經同意下拍攝裙底罪」，風雨蘭總幹事王秀容認為修法可取，認為新例可填補法例漏洞，不過成效須待成功立法後再作評鑑。

為令新例行之有效，王秀容建議立法同時，必須配合巡查與教育，三管齊下。她指出制止偷拍行為是共同社會責任，不少偷拍事件靠第三者揭發或告知當事人，否則被偷拍者或不發現已遭拍攝。若果旁人視若無睹，只會令偷拍者更猖獗，因此教育大眾必不可少。

應兼顧管制偷拍照片流傳 盡快立法

另外，一些受害人可能在網上看見照片流傳，方知被偷拍，王秀容認為當局應該更徹底，將上傳或者散佈偷拍圖像刑事化，保障受害人免遭二次傷害。而在仍未立法的真空期，她建議一些私人地方可以多作禁止偷拍的標示，例如海報或貼紙等。

性罪行檢討始於2006年，今年4月發表的《窺淫及未經同意下拍攝裙底》報告書，是因應社會關注偷拍裙底而「加單」。保安局局長李家超11月時表示，保安局已接納法改會就窺淫罪所提之建議，打算在今屆立法年度進行相關諮詢，並會訂立新法例處理窺淫罪的真空期，但與其他性罪行改革建議一樣，暫時未有落實時間表。 李穎妍巡查尖沙咀一帶，發現新商場成走光黑點，希望日後可從規劃層面上改變現況。 香港01記者溫嘉敏／攝影 分享 facebook

延伸閱讀：

李家超：今屆立法年度就《窺淫罪》諮詢 望本年度內立法

民建聯調查：逾一成女性曾被偷拍 促立法會復會後速就窺淫罪立法

文章授權轉載自《香港01》