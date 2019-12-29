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《通知》露玄機 北京當局擬放行「高樓養豬」

2019-12-29 16:11世界日報 中國新聞組／北京30日電

北京當局近日發出通知，養殖設施允許建設多層建築。此前，行業內並無和高樓養殖相關的政策，此次通知被業內解讀為在政策層面上允許「高樓養豬」。養殖大戶稱，理想中的「養豬大樓」是15層。

新京報報導，自然資源部會同農業農村部近日印發《關於設施農業用地管理有關問題的通知》，《通知》指出，養殖設施允許建設多層建築。

今年以來，國家及各地政府出台了多個促進生豬養殖、增強豬肉供應能力的政策，此次允許「高樓養豬」亦是其中之一。中國農科院信息所副研究員朱增勇表示，「高樓養殖確實能夠節約土地，有效利用空間集中飼養。在土地資源緊張和受環境保護政策影響較大的地區，如廣西、廣東、福建、江西、湖南、湖北等地，高樓養殖確實是一種有效的養豬發展模式」。

據報導，已有實際「高樓養豬」經驗的養殖大戶高遠飛表示，「我們現在經營著2棟7層、2棟9層的養殖場，但這還不是最理想的狀態。我們設計中的理想狀態是13層到15層，種豬13層，可以養1萬頭母豬，育肥豬15層，除了底層和頂層之外，剩下的每層1萬頭，可以養13萬頭育肥豬」。

高遠飛說，「理想狀態下，高樓養殖只需要平層養殖十分之一的土地，比如100萬頭肉豬，平層養殖大約需要七、八千畝地，但高樓養殖只要六、七百畝就差不多了。舉例來說，如果要供應一個50萬人的小城市，高樓養殖大概有200畝左右的地就夠了，這不難達到，但平層養殖的話，要2000畝，要找這麼大的合適地塊就很困難了」。

高遠飛表示，「除了封閉管理外，我們還採用了閉鎖繁育，更大程度地降低感染疫病的可能」。

北京建築福建

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